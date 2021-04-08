兒童飲食｜食菇有助小朋友智力發展！中醫建議濕疹孩子咁樣食…

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-04-08 15:56

菇類是一家大小餐桌上常見的食物，原來對小朋友也是有莫大的益處！常見的金針菇、秀珍菇、香菇等，不但含豐富的膳食纖維，部分能夠有助身體穩定血壓，更有些能有助智力發展！不過，註冊中醫師古鎧綸指菇菌類偏濕，患有濕疹的小朋友在食用上需注意是否新鮮。

很多小朋友都喜愛進食菇菌類，早前新加坡有研究指，家中的長者每周吃2份150克的菇類，就能降低50%風險患上認知障礙症，可見這類食物能有助腦部的發展，對小朋友也不例外。

4種常食菇類的好處：

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金菇除了對腦部有益處，可有助於減肥，可謂是媽媽福音！金菇平均每100公克裡含有2.3公克膳食纖維，相較一般蔬果更能刺激腸胃蠕動，幫助排便。它還含有人體不能自行合成之必需脂肪酸「亞麻油酸」、「次亞麻油酸」，是很好的攝取來源。此外，高含量的膳食纖維能幫助清除腸道廢物及內臟脂肪。還能幫助血液循環、避免心血管疾病及腦中風。

中醫：濕疹孩子忌食非新鮮菌類

註冊中醫師古鎧綸表示，有濕疹的小朋友在飲食上的確需要較多注意。菇類含有豐富營養，但是偏濕，患有嚴重濕疹的小朋友就不太適合食用。然而，小朋友的濕疹沒有發作時，適量食用新鮮菇類也能有效吸收當中的益處。

不過，乾貨類的菇類如乾冬菇、茶樹菇，甚至靈芝，因為狀態不新鮮，濕疹孩子不宜食用。惟近年，中醫亦有用菇菌類作食療藥膳之用，例如猴頭菇、牛肝菌、日本的舞茸、姬松茸等，具益精氣、補肝腎的作用，適合一家大小食用。「如果濕疹小朋友皮膚好啲，都推薦佢哋食用新鮮嘅菇類。」古醫師補充。

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