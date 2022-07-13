兒童成長｜怎樣的育兒環境最理想？爸媽堅持做到「一事」已可營造

編按：要讓小孩快樂地成長，父母最需要給予他們甚麼？移民去一個新環境？甚麼都買滿足物質願望？都不是，而是一個充滿和諧的家，一個爸媽不會經常爭吵的家。

以下為《放養孩子，是為了讓他成為更好的大人》一書的節錄內容，或能給予父母們一點這方面的建議。



到目前為止，我都是一邊跟大家分享幼兒教育的心得，同時穿插一些孩子們可愛的小故事。不知道有沒有帶給各位一點點幫助呢？

最後，我作為人生的前輩，想跟各位談一下關於人生的課題。並不是因為我活得比較久，而是因為我不只看過很多孩子，也一樣看了很多爸爸媽媽。

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就跟幼兒教育一樣，我認為人生中也應該盡量刪去「非得怎樣不可」的部分。要重視自己的欲望，更自由地過活，因為這樣一定更快樂啊！我希望各位爸爸媽媽也可以這樣過自己的人生。

特別是那些「作為母親就非得怎樣怎樣」、要求女性忍氣吞聲的聲音，已經是好幾世紀以前的觀念了吧。

例如有人說，「媽媽就應該隨時保持笑容」，但是媽媽不是神也不是機器人，也是會有身體不舒服、心情不愉快的時候。就算對方是孩子，也不可能永遠對他們表現出美好的那一面。

但是，夫妻吵架就是另外一回事了。我希望家長盡量不要讓孩子看到夫妻吵架。

只有這件事「絕對不行」。

當然，生活在一起一定會有摩擦，也會有嚥不下這口氣的時候。我認為將自己的心情告訴對方，並且積極解決問題是很重要的。

但是當你想要向對方抱怨時，請先深呼吸一口氣，等孩子不在的時候再說出口。當孩子看到自己最喜歡的爸爸媽媽在爭鋒相對、口出惡言，甚至動手動腳⋯⋯。

這樣對孩子來說一定是很大的壓力，甚至會造成永久性的傷害。

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前一天孩子家裡如果發生了什麼事，隔天來上學時我們一定會察覺到。

如果無論如何夫妻關係都無法修復，我會覺得：「那就離婚啊！」

⋯⋯這樣說太直接了？那就當作老奶奶在亂說話，原諒我吧！

我自己的祖母也離過婚，在當時的年代是很不尋常的事。家母也在我歲時與丈夫天人永隔。所以我一直不覺得家庭中一定要同時有父母。

「為了孩子，我不能離婚！」

常聽到有人這麼說。但是說難聽一點，離婚總比讓孩子看到家暴現場要好上100倍。

以前有個孩子的媽媽遭受丈夫家暴，離婚後便搬回了娘家。那個孩子很會看大人的臉色。

當他專注地看著我的臉時，我很想抱緊他，跟他說：「已經可以了，你不需要那麼戰戰競競的喔！」

不只是家暴，我可以斷言，所有會導致孩子沮喪的環境都非常不好。那孩子寂寞的眼神，我到現在都忘不了。

良好的夫妻關係很重要。

我打從心底認為，沒有比這個更好的育兒環境了。

《放養孩子，是為了讓他成為更好的大人》（萬里機構授權使用）

書名：《放養孩子，是為了讓他成為更好的大人》

作者：大川繁子

在日本足利市小俣町的私立幼兒園「小俣幼兒生活團」擔任主任保育士。曾任足利市教育委員、宇都宮裁判所家事調停委員以及足利市女性問題懇話會座長等。

譯者：李秦



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