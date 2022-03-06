兒童心理｜子女碰見爸媽爭執怎辦？要及時處理　別將孩子捲入戰場

編按：夫妻間有情緒，間中頂撞一下也屬正常，只是若然被孩子撞個正着又如何是好？以下為《給孩子說一句有能量的說話：85個溝通對話陪你講》一書的節錄內容，若你常忍不了口與另一半頂嘴的話，不妨參考一下！



家庭理論中，家庭關係的核心是夫妻關係。但在現實生活中，多數的夫妻關係都會有些不和諧。沒有絕對好的夫妻關係，也沒有絕對好的親子關係。許多時，我們過於看重夫妻關係對親子關係的影響，當我們的擔心大於現實正常的現象時，其實是我們內心的焦慮造成的影響大於事件本身的影響。

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別把孩子捲入「戰場」中

夫妻間的爭執帶來的孩子問題，大多是在夫妻雙方的爭鬥中，其中「弱勢」的一方會拉孩子當「墊背」，把孩子捲入夫妻的「戰場」，這就是所謂家庭三角關係的傾斜，使家庭關係「界限不清」。

有一個上中學的女孩有一天對母親說：「我不覺得我是女孩，我覺得我是男孩，我喜歡我們班一個女生了。我不是同性戀，我只是性別生錯了。」原來這個女孩子在 3、4 歲的時候，看到父親動手打媽媽，而嚮往自己是個男人，長大了幫媽媽打爸爸，這是孩子主動想幫媽媽。因為每個孩子都是忠於父母的，尤其是生他養他，曾經臍帶相連的媽媽。

及時處理孩子的心理緊張

夫妻雙方不和還是要爭執、打架。怎麼辦呢？不想殃及孩子，卻不幸被孩子碰到。雙方都愛孩子還好辦，此時停手，輕描淡寫地說：「沒事，媽媽和爸爸對於一些事的看法不一樣，是不是吵到你了？」然後對孩子一笑，孩子不覺得是甚麼大不了的事。假如一方很激動地對着對方嚷：「你看，都把孩子嚇倒了！」這時孩子基本上就會配合這個場景大哭起來。

人在爭執時很少能情緒冷靜，但假如其中有一方可以做到控制情緒，那在遇到爭執被孩子碰見，可以先「退一步海闊天空」對孩子說：「沒事，媽媽和爸爸有些意見不合，大人通常都會有自己的堅持，我們都不讓着對方。」然後，離開和對方對峙的區域，再解釋：「爸爸媽媽是在解決我們的事，有沒有讓你覺得心裏不好受呢？」及時處理孩子的心理緊張。在家庭的親子關係中，最要不得的是家長的情緒崩潰和家長的過度焦慮。

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《給孩子說一句有能量的說話：85個溝通對話陪你講》（萬里機授權使用）

書名：《給孩子說一句有能量的說話：85個溝通對話陪你講》

作者：張濮

資深親子教育和諮詢專家、身心療癒專家、筆跡心理學分析師、圖畫心理分析師；清華大學心理學系發展中心首任副主任；從事心理工作近二十年，解決種種家庭問題。



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