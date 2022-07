海洋公園xMr. Men Little Miss聯乘獨一無二夏日派對　玩住學包容

海洋公園今個夏天與Mr.Men Little Miss 及香港賽馬會慈善信託基金主導策劃及捐助的「賽馬會喜伴同行計劃」的大使「閃閃」合作,推出「海洋公園x Mr. Men Little Miss 獨一無二夏日派對」,多個活動讓小朋友可以盡情玩!

攝影:蘇煒然



Mr.Men Little Miss 及好友「閃閃」將於2022年7月16日至8月 31 日驚喜進駐海洋公園,邀請大家參加「海洋公園x Mr. Men Little Miss 獨一無二夏日派對」。「閃閃」是香港賽馬會慈善信託基金主導策劃及捐助的「賽馬會喜伴同行計劃」的大使,「閃閃」將與Mr. Men Little Miss在海洋公園這個盛夏派對 ,攜手啟發小朋友擁抱白己及他人的獨特之處,互相尊重和包容。

Mr.Men Litle Miss 會在海洋公園與你大玩捉迷藏-「Mr.Men Little Miss x 賽馬會喜伴同行計劃:角色逐個捉」 ,小朋友可以看看哪個人物角色的性格特質跟你最為相似!另外,「閃閃」、Little Miss Tiny 、Little Miss Brave、Mr. Clever 與一班朋友仔會躲於園内不同角落,你只需成功找出他們蹤影並在小冊子貼上全部角色貼紙,即可換領精美禮品。一眾角色亦會在海濱樂園廣場的「Little Miss Hug 綠野迷宮」,完美隱藏在不同的分岔小徑和轉角位置等待大家捕獲打卡。部分人物角色更會在「Mr. Men Little Miss 粉絲見面會」上驚喜現身。

逢星期日亦會舉行由香港大學教育心理學家團隊聲動演繹的「Mr. Men Little Miss x 賽馬會喜伴同行計劃:童你講故事」。

高峰樂園 同時會舉辦「賽馬會喜伴同行計劃 一星語童遊」的互動世界,小朋友可以透過扮演不同日常生活角色,繼續感受包容精神和學習關顧別人。活動亦鼓勵家長留意孩子的玩樂方式 ,並運用以實證為本的親子技巧,促進親子之間的互動溝通。玩樂過後 ,別忘記到小花園與「閃閃」和Mr.Cool 等好友合照,盡錄開心時刻。

派對另一主要場地 「Mr. Men Little Miss 探險樂園」,有三大運動關卡一「世一神射手」、「棒球達人」和「保齡球『大』戰」,等待活力充沛的大小朋友齊來挑戰兼放電。加大碼的球場號技置「Mr. Men Little Miss 進擊巨型足球機,及 「Mr. Men Litle Miss 籃球四連環」,最道合一眾大細路在公園一展身手。

Mr. Men Little Miss 鮮明的性格及可愛的造型叫人著迷,夏日派對期間公園亦將推出多款Mr.Men Little Miss 獨家限定精品及主題菜式。

八月期間 ,海洋公園將會恢復每天開放,現在於官網購買公園門票,並輸人優惠券編碼summerfun即可以九折優惠玩轉海洋公園。而申請 「無限 FUN 人場證」更可由購證日起至 2022年9月 30 日期間無限次人園大玩特玩兼享激嘆迎新禮遇及其他優惠。