小朋友愛吃蛋糕 但有嚴重皮膚敏感要忍口 港媽為仔女自學健康小食

鍾情於某種食物，但因為皮膚敏感而要戒口，是一件不容易的事。前日（１３日），有位媽媽在網上發文分享小朋友患有嚴重皮膚敏感，但是鍾情於蛋糕、餅乾，令媽媽決意為子女自製健康小食，為的就是想他們多嚐各種味道。



皮膚敏感不能輕視，只要吃錯食物隨時引起過敏問題，例如泛紅、痕癢等等情況。媽媽在煮食群組裡「Chef Chu’s廚房零失敗今晚煮好餸烘焙飲食放毒區」發文分享，小朋友患有嚴重皮膚敏感，但是鍾情於蛋糕、餅乾等食品。於是她就在小朋友升讀小一時，為他們自製健康小食，逐步改良食譜，望他們能嚐到各種味道，滿足食慾。

媽媽更分享相關食譜及製法，大家不妨參考一下！她更提到以下是比較快及簡單的食譜，較容易成功，至於焗的時間就要視乎每家庭的焗爐時間而調節。

網民大讚：世上只有媽媽好



不少網民眼見媽媽為仔女自製健康小食，但不時自學其他食譜，只望仔女多嚐其他食物味道。他們大讚「世上只有媽媽好」、「辛苦媽媽了」、「你好叻，整到咁多野食」！

網民跟媽媽亦討論敏感原因，有機會是對某些成份敏感，例如市面上食品大多加入防腐劑、膨脹劑之類。所以媽媽在製作食物過程中，大多都是選擇原材料，不會購買已經加工、混在一起就完成的食譜，免得小朋友再次敏感。

網民亦提醒以下３大味精，包裝食物有否E627、E631、E635，這三樣稱為海鮮素。很多食物也有，例如薯片、腸仔、公仔麵、豉油、醬汁及湯等，避開這些元素就會好很多了。

不過媽媽表示已經做過食物測試、頭髮測試，但報告大多都是說甚麼都不適合食。女兒敏感食物來源很特別，例如哈密瓜、提子、豆類、早餐麥片也不能吃。媽媽表示唯有逐樣食物都慢慢嘗試，剔除一些食物敏感源。因為生怕小朋友能吃的食物種類過少，難以平均地吸收各類營養，所以都要持續嘗試。

軟曲奇



材料：



牛油 115g

白砂糖 50g

黑糖 150g

蛋 1隻

中筋粉 220g

鹽 少許

梳打粉 3/4茶匙

朱古力 150g

製法：

1. 牛油先放置室溫環境下，直至軟身。

（手指按下去時，感覺軟身便可）

2. 將牛油、白砂糖及黑糖拌均勻，然後放入一隻雞蛋再拌均勻。

（放黑糖的原因時，避免曲奇變得乾身；以上材料拌勻後，會發現曲奇漿是較為濕潤）

3. 然後再加入中筋粉、鹽及梳打粉，再次拌至均勻。

4. 最後加入朱古力。

（建議選用粒狀朱古力，即是烘焙店內購買的朱古力）

5. 全部材料加入後，就可以整作形狀。

（可以用雪糕勺，令漿變成圓形形狀，而且這功具有助每個曲奇份量、厚度相約，不用另外量度重量）

6. 同時，可以先預熱焗熱。

（如果焗爐較大，先預熱180度）

7. 放入焗爐時，最重要是分開一段距離。因為焗曲奇時，曲奇漿會溶化少許，分開擺放有助避免跟鄰近的曲奇漿黏著。

8. 入焗爐後兩分鐘後，利用匙羹將曲奇漿壓平身些，就容易形成曲奇上的裂紋。

9. 入焗爐共12分鐘後便可以出爐，放涼後即成。

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