消委會測試30款抗妊娠紋產品！部份產品或會增加皮膚過敏機會

孕婦時身體出現各種變化，而腹部慢慢脹大時或會出現妊娠紋，產生繃緊、痕癢、乾燥等問題，不少孕婦或母親都會使用抗妊娠紋產品，望減低妊娠紋出現的機會。消委會檢測市面上30款供懷孕及產後婦女的抗妊娠紋的產品，有逾 3 成樣本檢出香料致敏物，另有 4 款檢出人造麝香物質或塑化劑，到底這些成分會帶來甚麼影響？消委會指出，由於部份產品可用於媽媽胸部位置，故有機會增加嬰幼兒經口服途徑攝入相關物質的風險。同時有動物研究顯示，重複地經由口服途徑攝入高劑量塑化劑（DINP），可能影響大鼠的肝臟和腎臟。



30款供懷孕及產後婦女的抗妊娠紋的產品，包括抗妊娠紋油及乳霜



本會檢測了30款抗妊娠紋產品，包括12款抗妊娠紋油以及18款抗妊娠紋乳霜，每支/瓶售價由約$90至$570，售價懸殊。若參考海外風險評估報告所指身體潤膚產品每次用量為7.8克（或毫升）計算，即每次約需花費$3.5至$42.9不等。



使用頻率方面，8款樣本沒有標示使用次數，16款建議可每日早、晚使用或每日使用2次，3款則建議每日用3次（如早、晚及洗澡後用）；另有3款分別建議於早上、沐浴後或按需要使用。

消委會圖片

「maternea」護膚油（#1）、「mustela」防紋油（#2）、「JimmBENNY」（#3）、「平凡媽媽」（#4）、「ELEMIS」（# 5）、「Love Boo」（# 6）、「百洛Bio-Oil」（#7）、美國雅兒 「PALMER'S」（#8）、「唯美達 Weleda」（#9）、「SOVOS」（#10）、「Neal’s Yard Remedies」按摩油（#11）、「CLARINS」護理 油（#12）、法國貝兒 「Biolane」（#13）、「maternea」美體霜（#14）、「mustela」防紋膏（# 15）、施巴「Seba Med」（#16）、趣樂「Cherub Rubs」（#17）、「AMÓFÌA」（#18）、「CLARINS」（#19）、「Neal's Yard Remedies」滋養霜（#20）、「Noodle & Boo」（#21）、「erbaviva」（#22）、「L'ERBOLARIO」（#23）、「美國雅兒 PALMER'S」按摩膏（#24）、「BURT'S BEES」（#25）、「GAIA」（#26）、「FIORE Project」（#27）、「little Butterfly」（#28）、「mámbino organics」（#29）、「COLLISTAR」（#30）。

消委會圖片

14款產品被驗出香料致敏物的樣本



是次檢測30款樣本中，當中14款樣本檢出不同種類和不同濃度的香料致敏物，總量由約0.001%至1.43%。其中11款樣本包括「百洛」（#7）、「唯美達」 （#9）、「SOVOS」（#10）、「Neal Yard's Remedies」按摩油（#11）、「CLARINS」護理油（#12）、「erbaviva」（# 22）、 「L'ERBOLARIO」（# 23）、「GAIA」 （#26）、「FIORE Project」（#27）、「little Butterfly」（#28）和「mámbino organics」 （#29）檢出的香料致敏物質總量較高， 由0.11%至1.43%不等。

部分香料物質氧化後致敏性較高



香料致敏物質本身的致敏性不算高，但這些物質在接觸空氣後經過氧化（oxidation）會形成致敏性較高的物質，例如hydroperoxides等，同樣有機會增加令人出現皮膚過敏的機會。

個別檢出香料致敏物總量較高的樣本例如「mám binoorganics」（#29）為罐裝產品，打開使用容易增加產品受氧化的機會，建議在沾取產品後盡快扭緊瓶蓋，並特別留意產品的使用期限。此外，消費者需留意使用產品一段時間後會否出現皮膚過敏反應，例如出現紅斑、痕癢、脫皮等情況。

6 款樣本檢出多種香料致敏物



14款檢出香料致敏物的樣本中，逾4成（6款）檢出3種或以上香料致敏物。當中，「百洛」（#7）檢出的香料致敏物多達 9 種；而「ELEMIS」（#5）和「唯美達」（#9）亦分別檢出7種和5種香料致敏物。此外，「SOVOS」（#10）、「Neal’s Yard Remedies」按摩油（#11）和「CLARINS」護理油（#12）亦各檢出3種香料致敏物質。

如果樣本檢出的香料致敏物含量較高、種類較多，每日在身體不同部位，重複多次使用，容易增加使用者出現皮膚過敏反應的機會。

14款檢出香料致敏物的樣本中，逾4成（6款）檢出3種或以上香料致敏物。當中，「百洛」（#7）檢出的香料致敏物多達 9 種；而「ELEMIS」（#5）和「唯美達」（#9）亦分別檢出7種和5種香料致敏物。此外，「SOVOS」（#10）、「Neal’s Yard Remedies」按摩油（#11）和「CLARINS」護理油（#12）亦各檢出3種香料致敏物質。

3款乳霜樣本檢出人造麝香物質



30款樣本中，有3款檢出不同濃度的佳樂麝香（簡稱HHCB，galaxolide），包括「Noodle & Boo」（#21）、「美國雅兒」按摩膏（#24）和「COLLISTAR」（#30），檢出濃度由0.0006%至0.0374%（6ppm 至374ppm）。當中，樣本#30同時檢出吐納麝香（簡稱AHTN，tonalide），濃度為 0.0165%（165p pm）。而樣本#30檢出的麝香物質總量亦是樣本中最高，超過0.05%（500ppm）。

儘管現時內地和歐洲等相關規範都沒有就HHCB和AHTN在化妝品的使用濃度設規定上限。不過，該3款樣本都說明產品可供媽媽用於胸部位置，如按產品建議使用，有機會增加嬰幼兒經口服途徑攝入相關物質的風險。

2 款樣本檢出微量塑化劑



30款樣本中，「Neal's Yard Remedies 」滋養霜（#20） 和 「COLLISTAR」（#30）分別檢出微量塑化劑DINP和DEP，含量為0 .0008% 和0.002%（相等於8ppm和20ppm）。是次測試當中發現該2款樣本都說明可供用於胸部或乳房部位，考慮到若按產品說明用於相關部位，可能增加嬰幼兒透過母乳餵哺而攝入塑化劑的機會。

「Neal's Yard Remedies 」滋養霜（#20） 和 「COLLISTAR」（#30）分別檢出微量塑化劑DINP和DEP，含量為0 .0008% 和0.002%（相等於8ppm和20ppm）

儘管經由皮膚接觸而攝入塑化劑的程度十分有限，但有動物研究顯示，重複地經由口服途徑攝入高劑量DINP可能影響大鼠的肝臟和腎臟。由於胎兒或嬰幼兒的新陳代謝發展未成熟，現有的研究顯示，若胎兒或初生嬰兒自年幼階段已經開始重複地接觸麝香物質和塑化劑，其長遠潛在的健康影響仍然有待更多研究。

1 款樣本檢出維他命A成分，避免用於胸部免嬰兒攝入



如果懷孕婦女攝取過量維他命A，可能增加嬰兒出現先天性缺陷 （birth defects）的機會。事實上，除了經由飲食攝取外，在皮膚塗搽以維他命A為重要成分的藥膏，甚或使用含有相關成分的護膚品，都有機會增加攝入維他命A的分量。

30款樣本中，只有「百洛」（#7）檢出棕櫚酸維他命A（retinyl palmitate），濃度為84ppm（0.0084%）；其餘樣本均沒有檢出相關成分。若參考歐盟SCCS的意見書，身體乳液產品中維他命A成分（包括retino、lretinyl acetate及retinyl palmitate）的最高濃度為0.05%（以retinol當量計算）屬於安全水平。儘管樣本#7 檢出的維他命A成分含量符合歐盟SCCS建議的安全含量水平，構成健康風險的機會不大，但消委會提醒，含有維他命A或其衍生物的產品並不建議隨意用於嬰幼兒身上。如消費者正值餵哺母乳時期，亦建議避免使用相關產品於胸部位置，以減低嬰幼兒經口服途徑攝入的機會。

30款樣本中，只有「百洛」（#7）檢出棕櫚酸維他命A（retinyl palmitate），濃度為84ppm（0.0084%）

2款產品含有礦物油成分



檢視樣本所列的成分資料，發現有「百洛」和「美國雅兒」按摩膏標示含有礦物油成分。當中部分物質被吞食後，有機會積存在人體內，而部分更有潛在致癌風險。產後婦女宜多加注意，避免於胸部位置使用產品，以免經由餵哺母乳過程中增加嬰兒攝入礦物油物質的風險。

註：#為樣本編號

點擊即睇「2023/24升小備戰專區」↓↓↓