踏入學習自主年紀 貪快撳𨋢掣 Coffee兒子發脾氣爆喊

Coffee Lam 林芊妤經常在網上分享運動、家庭的生活點滴，仔仔（彥彥，又稱伯伯）更加是常出現的要員。Coffee 與仔仔的互動非常甜蜜，兩母子外出時，彥彥替媽媽拍下的全身照被大讚拍得腿很長、更有女神光，令媽媽開心極了。最近，Coffee 卻在網上求問「係唔係每個小朋友都要經歷咩都一定要自己做的階段」，獲得多名媽媽認同和提供拆解方法。



Coffee表示現時囝囝的執著性很強，如果貪快替他完成事情，他會鬧脾氣和大哭，更要求將整件事情重新再做一次。有時候，她不是有心搶先做，反而是不小心或現實中時間緊絀，希望盡快出門免得遲到。例如有一天，彥彥想自行扣安全帶，足足用了15分鐘。Coffee說因加了Baby seat，安全帶真的很難扣上，但兒子卻堅持自己做，最後令他們遲到近半小時。

原文如下：

我想問

係咪每個小朋友都會經歷呢個階段

咩都一定要自己做

如果我唔覺意貪快做咗：例如撳lift

或者我唔小心掂到佢整緊既野

我真係唔係有心掂到㗎"

佢就會發脾氣同喊到癲左

之後仲要redo從頭俾佢再做一次



記得有一次我同佢講我真係唔想遲到😫

佢仲慢慢喺度扣條seat belt扣左15分鐘......

因為加咗Baby seat個安全帶真係好難扣到

最後我哋遲咗半個鐘先去到

佢會唔會以後都係咁架😂



其實我覺得佢肯自己做係好事嚟既

我由細到大都好鼓勵佢獨立

但有時有啲例子真係去到好極端

尤其都係唔夠瞓既時候就特別衰

真係一件事接一件事咁沒完沒了地扭

最後絕招係講：I’m sorry

咁佢先會平息

不解孩子的執著「咩都要自己做」

Coffee Lam 林芊妤與仔仔彥彥

「自己做」能夠獨立處理是好事 卻考驗父母耐性

她認為「肯自己做」、「想自己做」是好事，是獨立自主的開始，不過這也要父母的包容及耐性配合。如果父母一時貪快替他處理，他會要求重做，自行再處理一次。若父母因時間緊絀而遇上孩子鬧脾氣，真是考驗雙方的耐性和EQ了。

Coffee有時為了息事寧人，很怕囝囝鬧脾氣沒完沒了，便說“I’m sorry “來平息事件。若然認為自己沒有錯，她就不會道歉，直至兒子主動撤嬌求和。Coffee最後說道，其實自己已是滿滿的耐性，但有時候都會遇上接近崩潰的時刻。

網民紛紛留言分享自身近似經歷

多名網民表示，小朋友也經歷過這個階段，他們更稱遇過比她更糟的遭遇。網民說「我個仔都係咁，redo嗰part你唔做，佢可以講成晚， 做咩你唔咁咁咁」、「多謝你令我終於知道唔係得我個仔一個係咁」、「我個囡都係咁～尋晚先因為一個𨋢制而扭到癲左」、「我個仔係potty去廁所，倒尿都要問過佢倒唔倒先」。

網民建議過來人的拆解方法 先了解獨立自主的想法

網民認為coffee兒子年紀正值獨立自主階段，很想試自己完成一件事，很想成功並獲得成人的讚賞；亦有人說他有自己既定順序和規矩，所以才不想父母插手。

網民建議教育孩子同理心，讓他知道有時候要聆聽別人的感受和心情，如果這次遲到令媽媽焦急或其他人要多出時間等待，心情當然是不好受，希望他能將心比己，諒解別人。他更補充，可以先以情緒入手，例如「你咁做會令媽媽唔開心，令人唔開心時，自己有冇開心到？」、「原來咁樣大家都會唔開心，不如我地....」，當他明白這樣做會令別人不開心，可以嘗試調節行為，這次媽媽幫忙，下次輪到你作主。

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