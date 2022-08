01親子送禮｜ 巴斯光年Disney+《光年正傳》精品介紹 4大必睇重點

「太空戰士一飛衝天」,這句說話無人不懂!迪士尼與彼思的經典系列《反斗奇兵》(Toy Story) 自1995年上映起,便成為幾代人的童年回憶,多個家喻戶曉的角色一直深受大人小朋友歡迎。而早前於戲院火熱上映,廣受世界各地影迷喜愛的巴斯光年首部個人電影《光年正傳》,亦正式宣佈將於8月3日在Disney+ 獨家串流上線,讓觀眾可一起安坐家中,展開一場宇宙大冒險!



傳奇的太空戰士巴斯在一次飛行任務中,因意外與隊員被迫降在一個距離地球420萬光年的危險星球上。巴斯努力嘗試穿越時空重返地球,並進行一次又一次的飛行試驗。不料死敵索克天王為一個神秘目的突然現身,率領邪惡機械人兵團步步進逼、大開殺戒!當年於《反斗奇兵》系列第一集中,主角安仔正是因為看畢這部電影,欣賞到巴斯光年對抗壞人的英姿,從此愛上了這位英雄!迪士尼與彼思的作品向來都不單只是為小朋友而設,娛樂性十足的動畫,其背後帶出的意義更能令一眾大朋友大為感動,讓全球影迷一致追捧!粉絲們將可於Disney+ 享受光年之旅,感受這部令安仔為之瘋狂的作品,以下為你拆解一睇再睇的4大必看重點!



巴斯光年個人電影《光年正傳》

重點一:《反斗奇兵》系列班底新作 連結幾代觀眾童年回憶 隱藏彩蛋逐個捉

作為《反斗奇兵》戲中戲的《光年正傳》,電影中重現多個不同的經典情節,看到巴斯光年各種帥氣的身姿,以及他的那些招牌動作和對白,定必勾起觀眾回憶!另外,每套彼思動畫都隱藏無數彩蛋,各位fans可在Disney+ 無限重溫《光年正傳》將彩蛋逐個捉!

重點二:加入全新角色 機械貓「襪仔」可愛登場 與你重投《反斗奇兵》世界

巴斯光年於《光年正傳》中帶領團隊英勇對付死敵索克天王,盡顯隊長魅力!此外,電影亦加插不同的新角色,當中可愛爆棚的機械貓「襪仔」更引起不少觀眾的熱烈注目,不論男女老幼都同樣熱愛,成為大家必定會愛上的角色之一!

重點三:獨家一次過觀賞原裝英文及粵語配音版本

無論你想聽到滿滿親切感的粵語版「太空戰士 一飛衝天」還是原裝英文版有「美國隊長」基斯伊雲斯(Chris Evans)加持的「To Infinity and Beyond」,只要有Disney+ 在手,你就可以一次過在家觀賞兩大版本!

重點四:英雄真實成長極為立體 娛樂背後暗藏人生道理

大家經常都聽到巴斯光年自信滿滿的一句:「I am Buzz Lightyear, I am always sure!」大家有所不知的是,在成為英雄之前,巴斯光年同樣經歷很多歷煉。他由一個初出茅廬的太空人,面對大大小小的挫折,變成經驗老道的英雄,觀眾將會見證巴斯光年人性化的一面。在威風背後,巴斯光年其實跟你我一樣,經歷著成長的種種考驗,令我們看得更有共鳴!好像太空戰士為準備飛行任務,反覆試練,一整年的籌備只為短短幾分鐘的起飛時間,啟發我們若要把事情做得最好,事前功夫必定要準備妥當,不可有絲毫誤差。娛樂背後,其實啟發了我們人生的處世之道。

👉🏻👉🏻👉🏻送你Disney+《光年正傳》一系列精品👈🏻👈🏻👈🏻



參加方法:



1. 讚好(like)01親子Facebook專頁

2. 讚好(like)、分享(Share)此活動帖子(Post)並設定為公開(Public)

3. 在該活動Facebook帖子留言(Comment)及回答帖子內的指定問題,以及標籤(Tag)兩位朋友



活動日期:8月18日至8月25日

最具創意的5位參加者可獲贈《光年正傳》一系列精品。

活動條款及細則:

所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

閣下提供的個人資料,如非得到閣下同意,只限用作得獎通知及安排領獎之用。

如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品,將作取消資格論。

如發出獎品後有任何問題或遺失,本公司將不會補發。

本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

如有任何爭議,本公司保留最終決定權。

