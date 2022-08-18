01親子送禮｜ 巴斯光年Disney+《光年正傳》精品介紹 4大必睇重點

「太空戰士一飛衝天」，這句說話無人不懂！迪士尼與彼思的經典系列《反斗奇兵》(Toy Story) 自1995年上映起，便成為幾代人的童年回憶，多個家喻戶曉的角色一直深受大人小朋友歡迎。而早前於戲院火熱上映，廣受世界各地影迷喜愛的巴斯光年首部個人電影《光年正傳》，亦正式宣佈將於8月3日在Disney+ 獨家串流上線，讓觀眾可一起安坐家中，展開一場宇宙大冒險！



傳奇的太空戰士巴斯在一次飛行任務中，因意外與隊員被迫降在一個距離地球420萬光年的危險星球上。巴斯努力嘗試穿越時空重返地球，並進行一次又一次的飛行試驗。不料死敵索克天王為一個神秘目的突然現身，率領邪惡機械人兵團步步進逼、大開殺戒！當年於《反斗奇兵》系列第一集中，主角安仔正是因為看畢這部電影，欣賞到巴斯光年對抗壞人的英姿，從此愛上了這位英雄！迪士尼與彼思的作品向來都不單只是為小朋友而設，娛樂性十足的動畫，其背後帶出的意義更能令一眾大朋友大為感動，讓全球影迷一致追捧！粉絲們將可於Disney+ 享受光年之旅，感受這部令安仔為之瘋狂的作品，以下為你拆解一睇再睇的4大必看重點！



👉🏻👉🏻看到最後，可以換走埋 Disney+ 《光年正傳》一系列精品

巴斯光年個人電影《光年正傳》

重點一：《反斗奇兵》系列班底新作 連結幾代觀眾童年回憶 隱藏彩蛋逐個捉

作為《反斗奇兵》戲中戲的《光年正傳》，電影中重現多個不同的經典情節，看到巴斯光年各種帥氣的身姿，以及他的那些招牌動作和對白，定必勾起觀眾回憶！另外，每套彼思動畫都隱藏無數彩蛋，各位fans可在Disney+ 無限重溫《光年正傳》將彩蛋逐個捉！

重點二：加入全新角色 機械貓「襪仔」可愛登場 與你重投《反斗奇兵》世界

巴斯光年於《光年正傳》中帶領團隊英勇對付死敵索克天王，盡顯隊長魅力！此外，電影亦加插不同的新角色，當中可愛爆棚的機械貓「襪仔」更引起不少觀眾的熱烈注目，不論男女老幼都同樣熱愛，成為大家必定會愛上的角色之一！

重點三：獨家一次過觀賞原裝英文及粵語配音版本

無論你想聽到滿滿親切感的粵語版「太空戰士 一飛衝天」還是原裝英文版有「美國隊長」基斯伊雲斯(Chris Evans)加持的「To Infinity and Beyond」，只要有Disney+ 在手，你就可以一次過在家觀賞兩大版本！

重點四：英雄真實成長極為立體 娛樂背後暗藏人生道理

大家經常都聽到巴斯光年自信滿滿的一句：「I am Buzz Lightyear, I am always sure!」大家有所不知的是，在成為英雄之前，巴斯光年同樣經歷很多歷煉。他由一個初出茅廬的太空人，面對大大小小的挫折，變成經驗老道的英雄，觀眾將會見證巴斯光年人性化的一面。在威風背後，巴斯光年其實跟你我一樣，經歷著成長的種種考驗，令我們看得更有共鳴！好像太空戰士為準備飛行任務，反覆試練，一整年的籌備只為短短幾分鐘的起飛時間，啟發我們若要把事情做得最好，事前功夫必定要準備妥當，不可有絲毫誤差。娛樂背後，其實啟發了我們人生的處世之道。

👉🏻👉🏻👉🏻送你Disney+《光年正傳》一系列精品👈🏻👈🏻👈🏻



參加方法：



1. 讚好(like)01親子Facebook專頁

2. 讚好(like)、分享(Share)此活動帖子(Post)並設定為公開(Public)

3. 在該活動Facebook帖子留言(Comment)及回答帖子內的指定問題，以及標籤(Tag)兩位朋友



活動日期：8月18日至8月25日

最具創意的5位參加者可獲贈《光年正傳》一系列精品。

活動條款及細則：

所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

閣下提供的個人資料，如非得到閣下同意，只限用作得獎通知及安排領獎之用。

如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格論。

如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

點擊即睇「2023/24升小備戰專區」↓↓↓