余苑綺逝世｜臨終前仍牽掛兒女　數月前跟經理人見面只為確保一事

因為抗癌一年未與經紀人聯絡的余苑綺，幾個月前突然與經紀人聯絡，結算業配，為孩子的未來打算……



余苑綺走過漫長8年抗癌路，2014年檢查出直腸癌，期間她勇敢面對化療，一度宣佈痊癒，沒想到因為19年懷上兒子，一邊抗癌、一邊懷孕，而懷孕期間為了怕影響胎兒健康，不能照X光，耽擱了檢查，癌症接連復發。

經歷70次化療和切除器官，8月21日仍不敵病魔離世，享年39歲。

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坐月期間發現癌症復發

其實余苑綺不只罹癌，加上子宮又呈現異常的「愛心形狀」，醫生都直言懷孕機率是百萬分之一，懷孕後醫生也提醒要生就要趁這1、2年快生，孩子的誕生對她來說實屬得來不易。

然而余苑綺接受《蘋果新聞網》專訪，憶及當時發現癌症復發的心情，坦言有如從天堂掉到地獄，還跟老公交代後事。

那時余苑綺剛生完小孩正在坐月，卻聽到醫生宣佈癌症末期。她強裝鎮定，還跟老公開玩笑說：「我跟他說我死掉的話你要自己帶小孩，還跟他說你那麼年輕，一定會再娶別人，但他說不要。」

孩子剛生下來時，她一邊吃着月子餐，一邊擔心化療掉髮。右手裝人工血管，只能左手抱小孩。

而先生Gary也很自責讓她生第二胎，一直說早知道生一個就好。但余苑綺反而安慰老公：「我說如果懷孕前期就先發現，說不定小孩要拿掉，就沒有這麼帥這麼可愛的兒子了。」說完夫妻倆徹夜抱頭痛哭。

靠身為母親堅強的意志力，對抗病魔

孩子的誕生對余苑綺來說，每一步都不容易。要陪孩子成長，更是簡單卻奢侈的幸福

兩年前她開了YouTube頻道，記錄她的抗癌歷程，以及孩子成長的珍貴時光。像是為自己與孩子的點點滴滴做紀錄。余苑綺陪着孩子學走路、散步，一幅幅溫馨畫面，現在看來都教人鼻酸。

因為想要看着孩子成長：看他們第一次抬頭、第一次學走路、第一次吃飯……要不是靠着這身為母親堅強的意志力，真的很難如此堅強地對抗病魔。

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余天：我們答應放下了，她才稍微閉上了眼睛.......

余天前幾日接受媒體聯訪時，痛苦地說出陷於昏迷的余苑綺在短暫清醒的時候拜託他讓她走，他說：「她用比的，叫我讓她走，我怎麼捨得？我怎麼可能讓她走？我說不可以，她說『拜託讓我走』，怎麼可以這麼殘忍！」但其實有時候家人的不捨，對病人來說可能更難熬。

余天原為了救女兒，不惜一切代價，甚至爭取到美國最新的抗癌技術。原來余苑綺的老公怕孩子到醫院看到媽媽會擔心，但余天還是帶着2個孫子來看余苑綺，希望激起她的意志力：「她看了小孩，母愛精神自然會出來，我說爸爸絕不會放棄妳，我一定要救妳，一起努力好不好？」

然而余苑綺後期已經靠着全氧在呼吸，肺部都是白色，已經簽下放棄急救同意書，也錄好了遺言。何時該放手，成了家人最痛苦的課題。

8月21日，余苑綺早上原本還好好的，但是下午突然不對勁，「她已經簽了不急救⋯⋯所以我們就⋯⋯她也不痛了。」余天哽咽地說：「她眼睛都不閉⋯直到我跟亞萍答應，『我們放下了』，她才稍微閉⋯⋯」言詞中可感受到父母家人之痛。

經紀人：幾個月前突然結算業配金額

余苑綺曾在影片中形容罹癌的感覺：「就像看不到任何光，一片黑暗的感覺。你沒有辦法知道，這麼痛苦的情況下，你可能還是會走掉，難免會有負面的想法，希望小孩沒有媽媽，他也可以健康長大。」

不知道自己何時會走的余苑綺，因為身體不適，已經一年沒有與經紀人聯絡，但竟然在幾個月前難得找經紀人「結算業配金額」，開始推算小孩日後就讀學校的費用。現在想來令人相當不捨。

余苑綺的堅強，也在女兒身上展現，弟弟余祥銓曾透露，每次她要去醫院做化療，女兒都會安靜地坐在椅子上，並告訴家人「知道媽媽又去醫院了」。

此外，家中只要有人過生日，女兒總不忘幫她許願「祝媽媽身體健康」；玩具也都買醫生相關的玩具例如聽診器之類。她的願望就是：「長大要當醫生」，懂事得令人心疼。

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給孩子的遺書：媽媽會在天上保護你們

余苑綺知道自己病況不樂觀，兩年前就做好最壞打算，寫下遺書給她最放心不下的寶貝兒女。

她說：「如果媽媽真的不在了，相信這都是神做的決定，不要難過，雖然你們看不到媽媽，媽媽會在天上保護看護着你們，不管白天黑夜都會在你們身邊，姊姊要照顧弟弟，弟弟長大要好好保護姊姊，爸爸會一直陪在你們身邊，希望你們永遠都幸福快樂，媽媽真的好愛好愛你們，下一輩子我們還要當一家人。」一度淚崩無法繼續講下去，媽媽李亞萍聽了更是不捨，從頭到尾低頭流淚。

抗癌多年的余苑綺，一直展現堅強的一面，只有唯一一次在麻醉時情緒崩潰：「因為夢到自己死了，連再見都還沒說。」

其實余苑綺心中一直積累着龐大壓力。才會在2021年術後經歷抗癌以來第一次情緒失控。「因為麻醉夢到自己死了，連再見都還沒跟家人說，恢復室裏摸到兩行深深的淚痕」，發文吐露脆弱「我沒有大家想的那麼勇敢，會怕、會痛、會不敢面對，不過只要我還活着，我就會繼續跟病魔對抗」。

這次希望她已經好好地跟家人說再見，可以離苦得樂，放心遠行了。也希望家人們能夠堅強度過，孩子健康成長！這應該是一個母親最放不下的心願了！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：余苑綺抗癌病逝！臨終前突結算業配金額，掛心兒女未來學費】