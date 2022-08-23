余苑綺逝世｜4歲女兒想幫媽媽醫病 曾要求買醫生聽診玩具

台星余苑綺8年前罹患直腸癌，經過治療後康復。在2019年生二胎後癌症復發，雖積極化療，仍不敵病魔，（21日）余天證實余苑綺病逝，終年39歲。



家人心痛兩孩 大女逛玩具店只挑聽診器玩具 似乎想替媽媽醫病

余苑綺與丈夫養育2個小孩，大女樂樂4歲，年紀雖小，非常懂事。觀察入微的她，早已知道媽媽的身體狀況，當媽媽到院覆診時，更會獨自落淚。舅舅表示，帶她逛玩具店時，只見她揀選有聽診器的醫生玩具，似乎想幫媽媽看病。

舅舅余祥銓表示，有天跟爸媽到到余苑綺家接樂樂回家照顧。但晚上時份看到她大哭，原來她在玩舅舅手機，看到跟媽媽一起帶狗兒散步的照片，並哭著說回家，畫面令人心痛。

「兩孩是我抗癌的原動力」余苑綺

39歲的余苑綺，外型亮麗，既會唱歌又會主持。她於2014年罹患直腸癌第3期，陸續復發3次，前後經歷多次化療。縱使病魔纏身，仍積極抗癌，她更完成結婚生子大事，但未想到於2019年生第2胎後，癌症再度復發。此時，癌細胞已經轉移到肺部跟其他器官，她再度入院接受化療手術，並於2020年10月完成化療。

抗癌期間，她表示2個孩子是她最大精神支柱。於今年5月的母親節，她更在面書分享與大女兒的合照，並表示女兒趣怪表表情總能逗樂她，藝人余苑綺說：「母親節我跟她要花，這小妞竟然說她沒錢用項鍊代替😅 沒魚蝦也好🥰有心意就好」。

余苑綺 Chichi 面書

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