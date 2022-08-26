開學系列｜返學鞋大比拼 專家教買鞋必睇3個位 防扁平足後跟外翻

又到開學季節，家長是時候為小朋友準備返學鞋，由於返學鞋穿著時間長，對正在成長的孩子來說，有著非常重要的角色。但因為孩子腳長得快，鞋子穿不久就需要替換，有家長可能為了省錢會預鬆尺碼，但有專家指小朋友長期穿著不合適的鞋子，容易令步姿出錯，導致扁平足等問題，影響足部健康，長遠甚至影響盤骨及脊椎，所以買鞋前不妨留意三大位置，避免買錯鞋子穿壞腳。



長期穿著不適合的鞋子，很容易令步姿出錯，甚至出現高弓足等問題，影響足部健康，而市面上有林林總總的款式，又該如何挑選？Dr. Kong專家團隊表示，小朋友的上學鞋應備有足弓承托和後跟斜度的鞋墊，其中鞋墊的後跟斜度有助控制後跟的外翻幅度，足弓承托則可控制足弓的下壓幅度，小朋友步行時可減少後跟過份的擺動幅度，減低產生疲勞的速度和减少關節勞損及出現痛症的機會。其專家團隊建議家長在買鞋時可注意3大關鍵位：

1.前足不同圍度：能適合不同肥瘦腳形，增加舒適度。

2. 堅硬後跟杯：控制後足外翻，減少疲勞。

3. 驗腳配墊，因應不同足部情況，建議不同幅度的足弓鞋墊，貼合不同腳形。

家長可選擇專為小朋友檢查足部情況的鞋店選購返學鞋，按小朋友需要，由專業人士建議合適幅度的鞋墊，備有不同足弓承托及後跟斜度，有助承托偏低的足弓，及使後跟更接近垂直。

針對三個護足概念，我們挑選市面上熱賣款式及品牌，作出實測：

1. 真皮透氣材料

2. 鞋墊備有足弓承托和後跟斜度

3. 用手將鞋屈曲，測試軟硬度，以中間位置能輕微扭動為理想

皮鞋系列



Dr. Kong

Dr. Kong一直都有不少家長捧場，主打健康鞋以及多項專利，其最大賣點之一為買鞋送鞋墊，為小朋友檢查足部情況，按小朋友需要，建議合適幅度的鞋墊，備有不同足弓承托及後跟斜度，有助承托偏低的足弓，及使後跟更接近垂直。

FROG

FROG的黑色返學鞋款式以優質仿皮製造，鞋底則以防滑熱塑橡膠製成。鞋頭軟身，方便小朋友的腳前掌走路時屈曲。鞋身則頗為硬身，用力按壓時中間位置沒有變形。鞋內配置薄鞋墊，惟足弓位偏低。另外鞋面亦只有一條魔術貼，未符合專家建議的兩條魔術貼。

瞬足

瞬足是來自日本的童鞋品牌，此系列與日本順天堂大學共同研發，標榜獨特的不對稱鞋底設計，使小朋友跑步時可以緊抓地面，跑得更快更穩定。黑色皮鞋鞋身標榜超輕身及防水，鞋面以合成皮製成。鞋頭軟身，鞋身不易屈曲，內裡配備的人體工學足弓鞋墊可支撐足弓及腳掌水平拱門，平衡腳底壓力。

US Master

該品牌的鞋身較輕，其特色包括耐磨防滑鞋底、採用優質皮革以及配有足弓位鞋墊。此女裝鞋款後跟結實，惟鞋頭較硬，用力亦難以屈曲，鞋身中間位置亦沒有變形。

運動鞋系列



Dr. Kong

Dr. Kong一直都有不少家長捧場，主打健康鞋以及多項專利，其最大賣點之一為買鞋送鞋墊，為小朋友檢查足部情況，按小朋友需要，建議合適幅度的鞋墊，備有不同足弓承托及後跟斜度，有助承托偏低的足弓，及使後跟垂直。

kinghealth

該品牌主打納米科技，令鞋子做到抗水、防油、防污，同時抗菌及防鞋臭。白波鞋設兩條魔術貼，可幫助控制小朋友的腳掌保持於鞋中位置，鞋頭部分軟身，鞋身可輕微彎曲但沒有變形，內裡的鞋墊亦頗柔軟及厚身。

FROG

FROG的白波鞋採優質仿皮製造，鞋底使用防滑水晶透明底，摸上去質地較厚，內裡鞋墊亦較厚身，足弓位較其他品牌高。鞋頭部分軟身，鞋身亦不易彎曲。不過鞋面只有一條魔術貼，未必能有將小朋友腳掌穩妥控制於鞋子中央位置。

瞬足

白波鞋採綁帶設計，鞋內配有足弓鞋墊，鞋面以網布設計為主，具透氣效果，惟受質料影響，鞋頭及鞋身較其他品牌軟身及易彎曲。

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