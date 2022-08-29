媽媽5分鐘產子用力過猛下體三度撕裂傷 需插尿管排尿

懷孕到生產過程，很多時刻都令媽媽感受甚深，而陣痛更是深以忘懷的階段。陣痛過程人人不一，有些人面對漫長的陣痛階段，期間更感受到痛楚逐漸增加，不知道何時才能產下寶寶。當到達生產時刻，誕下嬰兒時過於順利，亦有機會面對其他問題。近日，台女星「天氣少女」林采薇（Yumi）在節目上透露，因生產時用力過猛而導致三度撕裂傷，私密處撕裂讓她在醫院卧床一周，甚至要插尿管排尿。



「天氣少女」林采薇（Yumi）與藝人黃少谷（黃牛）婚後育有一子，她在東森綜合《醫師好辣》節目上透露順產時，因私密處撕裂令她在醫院卧床一周。她透露順產過程不到5分鐘，兒子就出生了。初時以為生產那麼順利，是不錯的，沒有甚麼大問題。想不到卻因為過程中用力過猛，造成三度撕裂傷，需要臥床休息。期間更需要插尿管排尿，甚至還出現血尿問題，這些情況讓感到很崩潰。

+ 1

在場婦產科醫師詹景全表示，「生很快」其中也很風險的。慣常婦產科醫師接生時，也會用手擋住孕婦的私密處，避免出現撕裂傷，不過有時候因衝太快，當下就會來不及保護。

醫師隨即表示曾替一名孕婦接生，私密處同樣出現撕裂傷，傷口更裂到肛門位置，導致她排泄時，糞便都跑到陰道位置，這為「四度裂傷」傷勢。一般來說，一至三度撕裂傷是到肛門前的括約肌，不過這名產婦則是四度，即是直接裂到肛門。由於傷勢嚴重，產婦的肛門與陰道間已形成「廔管」，所以當她排泄的時候，糞便就會跑到陰道裡。醫師指當然有兩個可能性：

第一，可能沒有辦法完全處理；

第二，可能會有感染的風險，反而「越補越糟糕」。

最終，孕婦等待會三個月收口癒合後，醫師再動手術把傷口剪開，一層一層縫補好，搭配軟便藥的服用，以及每天攝取纖維，讓傷口癒合時不會排硬糞便，治療期間也需要一段時間。

點擊即睇「2023/24升小備戰專區」↓↓↓