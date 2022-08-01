原來脾虛會虛胖及過瘦 中醫爸B教6招輕鬆令小朋友長肌長肉唔易肥

如何令小朋友長肌、長肉，但不易肥胖？當小朋友過瘦，長輩們要求要養孩子至肥肥白白，但過於肥胖，又是另一種健康問題。那有甚麼方法可以令小朋友擁有肌肉同時長肉，而不易引起肥胖問題呢？



中醫爸B - 馬琦傑醫師教 6 招輕鬆長肌不變胖，一切都是還原基本步，從日常習慣及飲食著手。

1. 先健脾，改善體質問題

健脾對於「虛胖」及「過瘦」小朋友，有很大幫助。

因為虛胖，就是身體變虛、代謝變差所引起的肥胖症狀。

過瘦就是脾胃差吸收不到，又點會長肉。

連續7日祛濕飲，定期清走濕氣虛胖：醒腦祛濕粉

每日一抔紫淮山幫小朋友健脾吸收：即沖紫淮山粉

2. 幫助孩童身體去濕

脾虛孩子發生「虛胖」及「過瘦」現象非常普遍，「敏感」更是濕重引起，要孩子長肌長肉首要幫清濕氣。連續14日用疏肝祛濕浸腳，令濕氣遠離孩子。

兒童14天疏肝祛濕浸腳粉

3. 睡眠不足是不會長肉

睡覺時是長肌肉黃金時間，足夠強度的運動和蛋白質補充後睡一覺。如果睡眠不足會促進身體分泌更多的皮質醇，而皮質醇會導致延緩肌肉製造。

記得每日一抔沉香茶及戴沉香手串

沉香茶

沉香手串

4. 激活啡色脂肪細胞 - 運動

現在研究知道小朋友是增加脂肪細胞的黃金時間，運動是可以有效激活好脂肪細胞，減少壞的脂肪細胞。

適當的肌肉運動，如踩單車、跳舞、打波也有效培養孩子肌肉力量。

5. 首戒高糖、高鈉零食

減低正餐食慾，而且會導致小朋友過胖，患上疾病的機會率增高。長期進食垃圾食物。影響孩子的荷爾蒙，更可減少吸收食物中的健康營養素，影響小朋友發育。

6. 不建議用BMI取決肥或瘦

因為BMI 只以重量及身高作初步評估，原因：

a. 一般肌肉的重量是脂肪的3倍，如果小朋友每日都有一定運動，而重量來自肌肉，那麼，比較重是正常。

b. 瘦人也會出現內臟脂肪；以中醫的角度，脂肪也是由「濕」引起，所以，定時幫小朋友清濕是非常重要！

有一點是肯定，如果目測你的小朋友出現「摺得埋」及「有厚度」的小肚腩，那你就要注意佢的運動及飲食，因為呢個小肚腩就是白色脂肪的堆積！

記得一句「四時欲得小兒安，常要三分飢與寒。」，大家加油．

《本文經中醫爸B - 馬琦傑醫師授權轉載》