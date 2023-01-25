帶同父母去旅行　發現媽媽要帶一物同行　人妻嘆當子女要愛得及時

天下父母心，小時候總是抱怨爸媽囉嗦、管太多，隨着著年紀增長才驚覺他們陪在我們身邊的時光如此珍貴。



近日就有一名網民分享自己的心情，因為要帶父母出門旅遊，發現媽媽準備了「活力褲」，一查才知道原來「活力褲」是成人尿片，她頓時百感交集，並詢問網友如何照顧長輩，引一大批網友前來關心。

很多人在當了父母後，把精神都花在孩子身上，卻忘了自己的父母也在變老…（按圖了解）

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事主在Dcard上寫下「這一刻突然發現爸媽老了」，並表示趁着放假，計劃帶着家中孩童和父母親出門走走，卻意外發現媽媽在行李清單裏寫了「活力褲」，她上網一查才知道原來活力褲是提供給有漏尿問題的長輩，也就是成人尿片的一種。看完清單後，事主分享「心中緊了一下，卡了甚麼東西」，一種說不出來的感覺油然而生，並透露因為沒有相關經驗，詢問網民照顧長輩有甚麼注意事項。

帖文一出，許多網友紛紛表示感同身受：

． 「爸媽在不知不覺中慢慢變老，總有一天他們也會離開，只是不敢想，總還想當他們的孩子。」

．「有這種生理問題最怕長輩會自卑，生活起居上建議多多陪伴，加油！」

．「從手術幫助父母解決困擾」

．「可以從小細節觀察他們需要甚麼」

．「建議陪他們去看看醫生，不要讓他們自己面對」

．「我的成長亦等於父母的老去，每次想到就覺得好難過」。



也有人分享自身經驗，呼籲愛要及時：

．「我爸媽現在七十幾歲了，真的超懂你的感覺，有次我爸高血壓昏倒，在病房握着他的手，看着他粗糙的手掌心，突然有一種長大的感覺，原來他們已經變老，而我也長大，成為父母依靠的存在」

．「有一次看到我爸要幫家裏換電燈泡，有點站不上去，要慢慢扶着椅背的模樣，真的很想哭」

．「我們家中長輩也有包活力褲，建議挑選有除臭、加高立體防漏側邊以及透氣的，這樣他們穿的也會比較舒適」。



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