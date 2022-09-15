親子食譜｜小朋友早餐 自製清新檸檬味紙包蛋糕 出爐勁香

紙包蛋糕，相信很多香港人從小已經吃過。其出爐香味、蛋香、口感鬆軟，每種獨特性難以令人抗拒！近日，有位媽媽在網上分享自製清新檸檬味的紙包蛋糕，更說出爐香味強勁，自己也忍不住立刻吃一個！而且，媽媽更透露這是製作給小朋友作早餐，早上吃到那麼高質手作食物，早上已經充電好了！



有位媽媽在今晚煮乜好網上群組分享自製紙包蛋糕的相片，立即獲網民留言「求食譜」，有些網民說笑不要食譜了，想直接要一個紙包蛋糕！

檸檬味紙包蛋糕（6個蛋糕）



材料：

蛋黃 3隻

砂糖 20g （蛋黃糊用）

牛油 70g

食用油 40g（用沒有味道的食用油就可以了）

低筋麵粉 80g

吉址粉 10g（可以不用，但加添可增加蛋香味）

粟粉 10g

蛋香 3隻

砂糖 40g （打發蛋白用）

檸檬汁 數滴（打發蛋白用）

檸檬汁 10至15g（隨個人喜好）

檸檬皮（半個）

做法：

1.先做分蛋，蛋白放入雪櫃備用，打蛋盤一次過放入蛋黃3隻，加入砂糖、檸檬汁（10至15g）、牛奶，食用油完全拌勻，以免油水分離

2. 篩入低筋麵粉、吉士粉、粟粉完全拌勻至沒有粉粒，再加入檸檬皮混合

3. 預熱焗爐120度10分鐘，蛋白加入數滴檸檬汁、砂糖一次過（不用分三次）加入打發成硬性發泡起小尖角

4.將蛋黃糊一次過倒入蛋白霜，用切拌手法輕手拌勻，建議快手以免消泡

5.蛋糕糊分別倒入6個模具中，焗120度20分鐘，140度15至20分鐘，150度5分鐘上色，立即取出打側放涼

製作蛋糊前，先準備紙杯模具，放上烘焙紙整理好（如圖）

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每個爐溫火力不同，需要自行目測調整

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