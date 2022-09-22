新冠肺炎｜舒緩氣管敏感 白果旋覆花無花果茶 木蝴蝶薄荷紫蘇葉水

確診新冠肺炎後，不少患者上呼吸道及氣管都出現衰弱情況。氣促、多痰、氣喘、咳嗽都是常見病徵。這些徵狀需要從食療方面及中醫調理著手，有助化痰、止咳平喘、改善呼吸不順暢及肺弱等問題。



舒緩氣管敏感食療



1. 白果旋覆花無花果茶 (1 人量)

材料：白果肉5粒、旋覆花2錢、乾無花果4枚、水1000毫升

煮法：白果去殼，全部材料洗淨，加水以大火煮滾後改交火煮35分鐘，隔渣取茶即成。

功效：止咳平喘，順氣化痰，可以舒緩病後的氣管敏感症狀，減少因咽喉及氣管過敏反應而導致的咳嗽及呼吸不順暢的症狀。基本上適合任何體質無異常者服用。

每日一劑，見效即止。

白果旋覆花無花果茶 圖片由許懿清博士（註冊中醫師）提供

2. 木蝴蝶薄荷紫蘇葉水(1 人量)

材料：木蝴蝶2錢、灸枇杷葉2錢、紫蘇葉2錢、陳皮1.5錢、水1000毫升

煮法：全部材料洗淨，加水以大火煮滾後改交火煮35分鐘，隔渣取茶即成。

功效：舒緩病後的氣管的敏感症狀，有助改善因為氣管過敏而導致的咳嗽及氣促症狀，有助溫化痰液而化之。適合任何體質偏寒者服用。

每日一劑，見效即止。

木蝴蝶薄荷紫蘇葉水 圖片由許懿清博士（註冊中醫師）提供

3. 北芪黨蔘百合南北杏瘦肉湯(1 人量)

材料：北芪、黨蔘各3錢、百合、南杏仁各1両、北杏仁4錢、瘦肉1斤、生薑3

片、陳皮1小塊、蜜棗4枚、鹽少許、水2500毫升

煮法：全部材料洗淨，瘦肉汆水、切塊，全部加水以大火煮滾後改交火煮90分鐘，加鹽調味即成。

功效：補氣固表，潤肺化痰，下喘順氣；適合病後體弱、氣虛者服用，有助改善因體虛或肺弱而導致的一系列氣管過敏症狀。病愈後若出現神疲乏力，氣虛、體力差者皆可服用。

北芪黨蔘百合南北杏瘦肉湯 圖片由許懿清博士（註冊中醫師）提供

本文資料及圖片由許懿清博士（註冊中醫師）提供



FB 專頁：許懿清中醫師