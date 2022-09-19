升小備戰｜保良局林文燦英文小學　集29國籍學生締全英語環境

位於土瓜灣的保良局林文燦英文小學，其升中校網為Band 1名校林立的九龍城區校網，津校包括喇沙書院、瑪利諾修院學校（中學部）、香港培正中學，而學生報考直資或私立中學的成績也不俗，因此每年吸引逾4,000人報考，競爭十分激烈。01親子「升小備戰系列」今次邀請到保良局林文燦英文小學文詩詠校長，分享學校獨特的課程設計特色，並公開入學面試貼士，讓家長在疫情之下，也可以了解學校的第一手資料。



攝影：黃寶瑩

攝錄：吳梓翹

剪接：吳梓翹



採英語為教學語言 中文分本地班及外籍班

有別於一般中小學，保良局林文燦英文小學共有兩個校舍，農圃道校舍為初小分校、上鄉道校舍則屬高小分校，全校共有24班，每級4班，各班大約33人。學校有來自五大洲、29個國家的學生，冷門如來自非洲的學生也有，文詩詠校長笑言，在這種國際化的環境下，學生早已習慣以英語生活及溝通：「他們一踏入校門便很自然地轉頻道說『Good Morning』，放學又會說『Goodbye and Thank You』，很自然便代入了英語環境，用英語跟同學生活、相處及交流。」

+ 1

學校採用英語作為教學語言，所有科目均以英語授課，中文科則以普通話授課，換言之，非華語學生亦須學習普通話及中文。文校長坦言，香港學生與非華語學生在中文程度上難免有所差異，校方為此亦作出特別安排：「上中文課時他們好像大學生一樣，全級同學同時間一起上課，但會分成外籍學生中文班及本地學生中文班，兩班的中文水平稍有差異，因此考試評核時會有兩份考試卷，派發成績時也會有兩份成績表、兩份班級名次。」

著重培養閱讀興趣

學校非常重視學生的語文能力，從小一開始培養他們的閱讀興趣，每星期設立一節圖書課。文校長形容，學校以英語為第一語言、中文及普通話作為第二語言，「要打穩語言基礎，閱讀是不二之選，加上圖書館的設計也配合學生身高，他們輕易就能自行取書。同學們若能找到適合自己的書籍或興趣，便相當於培訓他們找到自己將來的舞台，所以他們也很把握每一個增值自己、讓自己變得更好的機會。」

+ 4

設4社增同學歸屬感

文校長又指，為加強學生的歸屬感和合作性，校方設立「Phoenix」、「Leopard」、「Kraken」及「Unicorn」四個社，「意指我們保良局林文燦英文小學內所有小朋友像一個大家庭，『PLK United as one』。每當學校舉辦社制比賽或學校運動會時，擅長運動項目的同學落場為所屬的社爭取積分，擅長繪畫的同學則負責設計打氣的橫額，喜歡唱歌跳舞的同學可以表演或吶喊助威。同一活動下，不同長處的小朋友可以各自找到自己的舞台。」

保良局林文燦英文小學 文詩詠校長 （黃寶瑩攝）

所有申請者均獲首輪面試機會

保良局林文燦英文小學設兩輪面試，首輪面試約於每年10月中旬至下旬舉行，所有申請者都會獲邀參加。校方將從中挑選600至800位申請者及其家長，參加11月中旬舉行的次輪面試，並按表現挑選下一學年入學的132位學生。

單對單面見 內容與「LMC」有關

文校長續指，以往首輪面試為小組形式，讓4至6名小朋友透過對答及玩遊戲進行評核，惟近年受疫情影響，面試改為單對單見面，由老師發問、小朋友回答問題，或透過講故事形式，評核孩子的聆聽及語言技巧。次輪面試則會同時面見家長，文校長強調，見家長並非要考核，而是希望讓家長了解學校環境及教學理念，待孩子入學後，家長也可更配合校方的教學模式及進程。

+ 1

「面試內容大致跟本校校名『LMC』有關，『L』即是Language，會考核中英文等與學術相關的問題，老師以英文及普通話發問，我們建議學生最好用相應語言回答，即英文回答英文問題、普通話回答中文問題，不過即使學生用廣東話回答，答案正確的話我們也會接受，至起碼代表他聽得懂這兩種語言。『M』則是Moral，我們會安排時間讓學生跟其他小朋友共處，觀察他們與人相處的態度；而『C』Control就代表學生的自我控制能力，這方面會透過家長呈交的課外活動表現及幼稚園老師撰寫的評語來反映。」

文校長指，面試考核的學術內容圍繞K2及K3所學的課程，如常用生字或用詞，校方亦會不時因應幼稚園教學進度而調整，問題不會過於艱深，家長毋需刻意為子女訓練應試技巧，反而應做好身教，培育子女建立良好習慣：「作為父母，從生下子女那刻便應開始做準備，做好家教。家教就是教育孩子懂得思考，例如守時、整潔、有禮貌、有同理心等待人接物的態度，如果孩子有這些根基的話，那麼他面試時應該也不會有太大問題。」

位於土瓜灣的保良局林文燦英文小學擁兩個校舍，分別位於農圃道及上鄉道。（黃寶瑩攝）

文校長：開心的小朋友會加分

文校長又形容，一個正面態度的家庭對孩子的身心發展尤其重要：「本校的小朋友每一位都笑容滿臉，即使戴著口罩，他們也笑成彎彎眼，很開心似的。我們常提醒小孩要開心，開心有甚麼好處？就是他們會較願意接受新事物，不怕困難，遇難題時較少埋怨，這樣便更能配合學校栽培學生的機會，找到他們的強項，繼而將他們的強項放上舞台。」

若有剩餘學額再另設面試

入學面試只設兩輪，但若有申請者放棄學位，校方則將於4月至6月舉行第三輪面試。文校長表示，第三輪面試為後補學位，一般為數不多，「例如今年只有7個流動位，但也有約800人報名，所以當日也很緊張，要在一日內完成所有面試。」

她又透露，校方會訂立截止日期，大多在暑假前便停止接收任何入學申請，惟家長仍可嘗試自行寫信到校爭取最後機會，「我們稱那個為『叩門時段』，申請方法就是家長自行寫信到校，若學校屆時尚有剩餘學額，便會致電邀請家長及孩子到校面試，如沒有學位的話便不作任何安排。」

保良局林文燦英文小學

地址：土瓜灣上鄉道24號（高小）／土瓜灣農圃道2號（初小）

電話：2712 1270（上鄉道校舍）／2755 7799（農圃道校舍）

點擊即睇「2023/24升小備戰專區」↓↓↓