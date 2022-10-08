不怕你嘈只怕你悶！芬蘭圖書館Oodi造價7.5億　好玩到父母都鍾意

在芬蘭赫爾辛基，有這樣一個建築。



它是全世界造價最昂貴的圖書館之一，佔地共17000㎡，有着極致的現代建築設計流線線條，和高檔的內部裝潢。

想想看，這個建築外觀看起來就彷彿一個高級美術館或者恢弘的音樂廳。

光這麼看圖，我們都能想象到這樣一個花了9800萬歐元（約港幣7億5千萬元）的建築裏，一羣羣俊男靚女安靜讀書學習的樣子。

然而事實並非如此，這座名為Oodi（頌歌），又名赫爾辛基中央圖書館的建築里人流如織，娃聲鼎沸。

它成為了整個赫爾辛基最受大人小孩喜歡的地方，是全世界最大規模的遛娃場之一，人稱「芬蘭爸媽快樂房」。

即睇芬蘭這座名為 Oodi 的圖書館，設計有多吸引小孩及他們的父母：（按圖了解）

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究竟這個圖書館有甚麼樣的魅力，它為何實現了這樣的功能，變得如此「不務正業」？

今天日站君就為大家揭開。

01 大人的工作坊，孩子的遊樂場

不多説，我們先從一對芬蘭夫婦的視角看一下圖書館的全貌。

一大清早還沒開館，入口甚至就已經排滿了人，赫爾辛基最受歡迎的圖書館看來並非説説而已。

如果説一座如此規模的圖書館藏書起碼應有幾十萬起，Oodi則明顯反其道而行，在它龐大的佔地面積裏，藏書僅10萬冊。

大部分的地面一層面積，設計成為了親子們的遊樂場。

孩子們在各個角落肆意奔跑，在各種斜坡與階梯上上下下，自由傾瀉着自己小小的身體內的能量。

父母可以帶着孩子在任意位置交流互動、閲覽圖書，所有的圖書都可以免費借閲，也不需要辦理圖書館證。

找不着的圖書，可以向工作人員申請，他們會在近期購入書籍並通知你，所以10萬冊的藏書，是為了日後的不斷補充有意為之。

而如果玩累了，或者想暫時「遠離喧囂」，父母們也可以在架空層的咖啡館休息，館內提供了各種各樣的速食供選擇。

除此之外，圖書館提供了茫茫多的配套設施為訪客消磨時間，甚至還有一個專門打遊戲的PS遊戲房。

好傢伙，這我能在這裏呆一年。

各種規格不同的縫紉機，讓你既可以在這裏做簡單手工，又能縫衣服。

電子閲讀平板，為閲讀障礙人士和識字有限的小孩子量身打造。

大型印刷用熱壓機和商用型打印機，讓人一度懷疑這裏到底是圖書館還是印刷公司。

工作台，3D打印機……各種科技設施一應俱全，甚至還有一個消音的音樂器材室！

這下你完全能理解這裏為啥叫「父母快樂屋」了吧——不僅孩子，連大人的興趣愛好都給拿捏了！

另外，圖書館還配置了一間美術館，展出來自全世界各地的前衞藝術裝置。

一間完全由木質材料設計的小教堂，供人休憩與禱告。

而除了室內完善的設施之外，室外的廣場區域也沒有被放過。

由於芬蘭地處北極圈內，室外的自由活動時間相當珍貴，圖書館也因此將廣場設計為一個完整的運動場。

不僅有各種地形障礙供極限運動愛好者練習和小孩子爬來爬去，同時還有攀爬架和籃球場等設施，真是太完善了！

這個圖書館全年開放，不限制任何人羣進入，即便你是身無分文的流浪漢，只要注意整潔，能保持館內的衞生，都不會被拒絕入館。

每一個赫爾辛基市民在這裏都能夠感受到安全、舒適和放鬆。

它雖看似不務正業，但卻是真正屬於全體市民的圖書館。

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02 是完全圍繞人而生的設計

那麼，感受完了這座圖書館的完善設施，我們再來聊聊它的設計，與設計初衷。

之所以這座圖書館被如此設計，是因為設計師與赫爾辛基市政府在動工之前，首先廣泛的聽取了當地居民的意見和建議。

在收集調查之後，他們發現市民有一個共通的願望：他們並非不需要一個閲讀場所，但是相較於閲讀，對於交流和活動的需求顯得更加的迫切。

是以實現圖書館的設計理念為主，還是滿足市民的需求為先？最終，設計師與赫爾辛基市政府充分溝通，決定將圖書館在功能多樣性上做更大傾斜。

這就是設計最初和最終的意義——一切圍繞着需求進行服務。

考慮到民眾的需求，Oddi的設計師將整個三層空間賦予了不同的風格與屬性，第一層與架空層的主題就是「明快、開闊、明亮」，人們能在這個空間裏感受到足夠的舒適與放鬆。

因此，這個空間成為了一個“交流與互動的場所”，每一平米的設計都沒有被浪費，它不僅擁有小型展覽區和畫廊，同時還有多功能廳，供人們在這裏分享交流自己的音樂、繪畫等個人興趣。

一層空間明黃的扶梯與造型多變，顏色多彩的座椅，搭配木質的材質，讓人們充分的感受到北歐風簡約設計的温暖與舒適。

沿着螺旋階梯通過架空層向上，則來到了第二層，設計師通過運用黑與黃的撞色，讓來客立刻意識到了氛圍的變化。

作為工作區，二層空間線條和顏色都顯得十分硬朗，同時減少光線的進入，依靠照明讓環境光保持均一，便於人專注投入自己的興趣。

然而，在實際設計施工中，設計師並沒有明晰的讓每一層產生明確的界限，反而是刻意「不區分階層」。

大量的斜坡被運用，每一層之間的界限變得模糊，這產生了一種融會貫通的順滑感與探索樂趣。

一切從民眾的基礎需求出發，從不同年齡、不同羣體、不同性別多維度考慮設計。

Oddi圖書館成為了赫爾辛基最亮眼的地標，在冰雪覆蓋的冬天，它佇立於市區中央，散發出甜美而優雅的氣質。

03 當設計真正滿足需求，就會得到回應

在Oddi圖書館的宣傳視頻中，有這樣一句話「Not just a library. Your interface to everything（並非僅是圖書館，而是將你與萬物形成關聯）。」

它成為赫爾辛基市民使用率最高的場地，每天絡繹不絕，這再一次為我們印證了一個道理：如果設計真的滿足需求，它就會真的受到歡迎。

即便花費巨大的成本，設計也可以並非為了實現宏偉目標，而是為了滿足一些微小的需求而存在。

這可能就是Oddi想要為我們訴説的設計本質。

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