不怕你嘈只怕你悶！芬蘭圖書館Oodi造價7.5億　好玩到父母都鍾意

在芬蘭赫爾辛基,有這樣一個建築。



它是全世界造價最昂貴的圖書館之一,佔地共17000㎡,有着極致的現代建築設計流線線條,和高檔的內部裝潢。

想想看,這個建築外觀看起來就彷彿一個高級美術館或者恢弘的音樂廳。

光這麼看圖,我們都能想象到這樣一個花了9800萬歐元(約港幣7億5千萬元)的建築裏,一羣羣俊男靚女安靜讀書學習的樣子。

然而事實並非如此,這座名為Oodi(頌歌),又名赫爾辛基中央圖書館的建築里人流如織,娃聲鼎沸。

它成為了整個赫爾辛基最受大人小孩喜歡的地方,是全世界最大規模的遛娃場之一,人稱「芬蘭爸媽快樂房」。

即睇芬蘭這座名為 Oodi 的圖書館,設計有多吸引小孩及他們的父母:(按圖了解)

+ 36

究竟這個圖書館有甚麼樣的魅力,它為何實現了這樣的功能,變得如此「不務正業」?

今天日站君就為大家揭開。

01 大人的工作坊,孩子的遊樂場

不多説,我們先從一對芬蘭夫婦的視角看一下圖書館的全貌。

一大清早還沒開館,入口甚至就已經排滿了人,赫爾辛基最受歡迎的圖書館看來並非説説而已。

如果説一座如此規模的圖書館藏書起碼應有幾十萬起,Oodi則明顯反其道而行,在它龐大的佔地面積裏,藏書僅10萬冊。

大部分的地面一層面積,設計成為了親子們的遊樂場。

孩子們在各個角落肆意奔跑,在各種斜坡與階梯上上下下,自由傾瀉着自己小小的身體內的能量。

父母可以帶着孩子在任意位置交流互動、閲覽圖書,所有的圖書都可以免費借閲,也不需要辦理圖書館證。

找不着的圖書,可以向工作人員申請,他們會在近期購入書籍並通知你,所以10萬冊的藏書,是為了日後的不斷補充有意為之。

而如果玩累了,或者想暫時「遠離喧囂」,父母們也可以在架空層的咖啡館休息,館內提供了各種各樣的速食供選擇。

除此之外,圖書館提供了茫茫多的配套設施為訪客消磨時間,甚至還有一個專門打遊戲的PS遊戲房。

好傢伙,這我能在這裏呆一年。

各種規格不同的縫紉機,讓你既可以在這裏做簡單手工,又能縫衣服。

電子閲讀平板,為閲讀障礙人士和識字有限的小孩子量身打造。

大型印刷用熱壓機和商用型打印機,讓人一度懷疑這裏到底是圖書館還是印刷公司。

工作台,3D打印機……各種科技設施一應俱全,甚至還有一個消音的音樂器材室!

這下你完全能理解這裏為啥叫「父母快樂屋」了吧——不僅孩子,連大人的興趣愛好都給拿捏了!

另外,圖書館還配置了一間美術館,展出來自全世界各地的前衞藝術裝置。

一間完全由木質材料設計的小教堂,供人休憩與禱告。

而除了室內完善的設施之外,室外的廣場區域也沒有被放過。

由於芬蘭地處北極圈內,室外的自由活動時間相當珍貴,圖書館也因此將廣場設計為一個完整的運動場。

不僅有各種地形障礙供極限運動愛好者練習和小孩子爬來爬去,同時還有攀爬架和籃球場等設施,真是太完善了!

這個圖書館全年開放,不限制任何人羣進入,即便你是身無分文的流浪漢,只要注意整潔,能保持館內的衞生,都不會被拒絕入館。

每一個赫爾辛基市民在這裏都能夠感受到安全、舒適和放鬆。

它雖看似不務正業,但卻是真正屬於全體市民的圖書館。

相關文章:糅合歷史、像極火星的幼稚園?北京happy school打造自由大愛空間

+ 28

02 是完全圍繞人而生的設計

那麼,感受完了這座圖書館的完善設施,我們再來聊聊它的設計,與設計初衷。

之所以這座圖書館被如此設計,是因為設計師與赫爾辛基市政府在動工之前,首先廣泛的聽取了當地居民的意見和建議。

在收集調查之後,他們發現市民有一個共通的願望:他們並非不需要一個閲讀場所,但是相較於閲讀,對於交流和活動的需求顯得更加的迫切。

是以實現圖書館的設計理念為主,還是滿足市民的需求為先?最終,設計師與赫爾辛基市政府充分溝通,決定將圖書館在功能多樣性上做更大傾斜。

這就是設計最初和最終的意義——一切圍繞着需求進行服務。

考慮到民眾的需求,Oddi的設計師將整個三層空間賦予了不同的風格與屬性,第一層與架空層的主題就是「明快、開闊、明亮」,人們能在這個空間裏感受到足夠的舒適與放鬆。

因此,這個空間成為了一個“交流與互動的場所”,每一平米的設計都沒有被浪費,它不僅擁有小型展覽區和畫廊,同時還有多功能廳,供人們在這裏分享交流自己的音樂、繪畫等個人興趣。

一層空間明黃的扶梯與造型多變,顏色多彩的座椅,搭配木質的材質,讓人們充分的感受到北歐風簡約設計的温暖與舒適。

沿着螺旋階梯通過架空層向上,則來到了第二層,設計師通過運用黑與黃的撞色,讓來客立刻意識到了氛圍的變化。

作為工作區,二層空間線條和顏色都顯得十分硬朗,同時減少光線的進入,依靠照明讓環境光保持均一,便於人專注投入自己的興趣。

然而,在實際設計施工中,設計師並沒有明晰的讓每一層產生明確的界限,反而是刻意「不區分階層」。

大量的斜坡被運用,每一層之間的界限變得模糊,這產生了一種融會貫通的順滑感與探索樂趣。

一切從民眾的基礎需求出發,從不同年齡、不同羣體、不同性別多維度考慮設計。

Oddi圖書館成為了赫爾辛基最亮眼的地標,在冰雪覆蓋的冬天,它佇立於市區中央,散發出甜美而優雅的氣質。

03 當設計真正滿足需求,就會得到回應

在Oddi圖書館的宣傳視頻中,有這樣一句話「Not just a library. Your interface to everything(並非僅是圖書館,而是將你與萬物形成關聯)。」

它成為赫爾辛基市民使用率最高的場地,每天絡繹不絕,這再一次為我們印證了一個道理:如果設計真的滿足需求,它就會真的受到歡迎。

即便花費巨大的成本,設計也可以並非為了實現宏偉目標,而是為了滿足一些微小的需求而存在。

這可能就是Oddi想要為我們訴説的設計本質。

【延伸閱讀】芬蘭教育與日本教育有多優質?宗旨理念完全相反 卻同樣值得學習

日本幼稚園真的過分嚴格?看看以下這個實際例子(點圖繼續閱讀)↓↓↓

+ 6

芬蘭父母如何選幼稚園?Angry Birds設計師答案發人深省 訪問尾聲導演感動到哭(點圖繼續閱讀)↓↓↓

+ 6

【本文獲「日本設計小站」授權轉載,微信公眾號:japandesign】