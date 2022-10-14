一歲女兒不肯睡 台星媽一招10分鐘即入睡【附嬰兒睡眠時間表】

小朋友發脾氣不肯睡，父母最頭痛。有台灣藝人王思佳在綜藝節目分享育兒心得，指大約1歲的女兒半夜不肯入睡吵著要玩，令她有一些生氣，最後她放棄安撫女兒入睡，決定開燈陪女兒玩，反而意外找到「馴服」女兒的方法，不到十分鐘就入睡。



意外找到「馴服」女兒方法

台灣女藝人王思佳在綜藝節目《女人我最大》分享育兒經歷，表示約1歲的女兒不會向保姆發脾氣，但就是會向她發脾，有時晚上女兒發脾氣令她很苦惱，女兒曾經到睡覺時間都遲遲不肯入睡，即使王思佳命令女兒睡覺，女兒都不理會，一直要求繼續玩，令她很生氣「媽媽也累了，我們去睡覺」，女兒也仍然不聼她説話一直在玩，玩期間女兒突然間露笑容，也融化了王思佳的心，然後她也放棄要求女兒入睡，打開燈雀躍表示今晚開Party「我們今天開趴。」「妹妹你今天玩到幾點，媽媽陪你玩。」然後女兒不到十分鐘就要睡覺，意外找到「馴服」女兒睡覺的方法。

令嬰兒安睡方法

根據衞生署資料，家長可以提供溫度適中、空氣流通的室內環境、適量衣服或被單，而被單最好用棉質的條件讓孩子安睡，也可用柔軟的嬰兒被將嬰兒包裹起來，令嬰兒更有安全感，但就切記不要包得太緊，令嬰兒感到過熱，或令雙腿活動受限制，這可能會影響嬰兒髖關節發育，要露出嬰兒的頭部及面部，確保他們呼吸道暢順。

另外家長也可以透過幫助孩子分辨日夜，讓孩子更容易入睡，室內光線要有明顯分別，例如日間光線要充足，晚間睡前把室內光線調暗，讓嬰兒知道睡覺時間到了。日與夜的活動也應有所分別，日間嬰兒清醒時，盡量多與他玩及說話，一來可善用親子時間，給他足夠的關注，二來亦可減低寶寶因無聊而在日間多睡了，待寶寶累了，例如：看見嬰兒眼皮垂下，就要讓他休息，避免小睡時間多於四小時，晚間的活動節奏應放緩，避免嬰兒過度興奮。

嬰兒睡眠時間表（每個寶寶都有個別的差異，家長毋須與別人比較，只要寶寶健康成長便可。）

年齡 全日睡眠時間*(包括日、夜睡眠)

0-3 個月大： 約 14-17 小時

4-11個月大： 約 12-16 小時

1-2 歲 ： 約 11-14 小時

3-4歲： 約 10-13 小時

6個方法打造寶寶安全睡眠環境（按圖了解）

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安全睡姿

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嬰兒猝死症是指嬰兒在睡眠時突然死亡，即使透徹地檢查也未能找出死因，常於嬰兒出生後首6個月內發生，尤見於嬰兒2至3個月大時，此症是與睡眠相關的主要嬰兒死因，其他原因例如窒息、從睡牀跌下來等都可能令嬰兒致命，仰睡可讓嬰兒得到最佳保護，預防嬰兒猝死症。

仰臥（背部貼牀）是最安全和正確的嬰兒睡姿，仰睡較俯睡（趴在牀睡）和側身睡安全，確保嬰兒面部外露，不會被遮蓋，雙手放在被子外，更容易呼吸、太熱時有助散熱、較難翻身俯睡或鑽進被舖下，另外研究顯示，大而軟的枕頭會增加嬰兒罹患嬰兒猝死症的風險，因此都並不建議嬰兒使用枕頭。至於嬰兒用的小枕頭，現仍未有足夠證據顯示這是否安全。

資料來源：https://www.fhs.gov.hk/tc_chi/health_info/child/14799.html