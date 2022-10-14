教育｜蘋果CEO庫克談教育趨勢　認為「這種語言」應從小學起就教

蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）近日接受訪談時表示，他認為程式語言是最重要的一門語言，鼓勵人們都該學習，甚至小學就應該教授寫程式。



蘋果執行長庫克近日接受荷蘭媒體《Bright》採訪，談到了程式語言教育的重要性，認為這是最重要的語言，每個人都應該從小學開始學習編寫程式。

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鼓勵人們從小學寫程式，不當工程師也該學

庫克一直是程式教育的提倡者，這次接受媒體採訪時他也重申程式教育有多麼重要。他認為，每個人應在高中畢業以前，都應該學習如何編寫程式，「我實際上認為小學就應該要教如何編寫程式。」

庫克表示，他認為程式語言是唯一一種世界通用的語言，雖然母語在與人溝通時更為重要，但學習程式語言並不只是幫助你學會寫程式，重點是能夠激發人們的創造力，過程中也能夠發揮你的批判性思考能力，未來可以運用在人生中的各個面向。

從多年前開始，庫克便不斷倡導程式教育，但理由不光只是為了培養更多工程領域的優秀人才，他表示，不管喜愛的是科學還是藝術領域、未來是否擔任工程師，都應該要學程式語言，和歷史、數學一樣是種每個人都該具備關鍵能力，「這是一種表達自己的方式。」

庫克認為，無論喜歡藝術還是科學，人人都應該要學習寫程式。

根據《Business Insider》報道，今年夏天庫克也加入了一封連署信，和數百位企業領袖呼籲美國政府調整K-12課程，讓每個學校、每位學生都有機會學習如何編寫程式。該信中提到，美國在科技領域領先世界，發明了電腦、網絡、智慧型手機，卻只有5%的高中生學習過電腦科學，「我們有責任讓下一代為新的美國夢做好準備。」

「編寫程式是人們能夠學習到最寶貴的其中一項技能。」庫克在轉發這封連署信時提到，「這可以為你創造新的機會、開啟職業生涯，幫助你一步步實現遠大夢想。世界上任何人都應該有機會學習如何編寫程式。」

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蘋果不講「元宇宙」，庫克透露：因為人們根本搞不懂

除了重申程式語言的重要性外，庫克還在訪談中提到關於元宇宙的話題。

庫克表示，各種不同類型的AR App已經存在於App Store當中，並且很快就會有更多元的應用。或許不用多久，人們就可以開始懷念沒有AR技術的日子，就像現在回首沒有智慧型手機、網絡的時代一樣。

庫克認為，現在元宇宙仍是個很模糊的詞彙，一般人根本沒辦法解釋，因此蘋果從不用元宇宙這個詞。

先前庫克曾對媒體表示，AR技術是蘋果的「下一件大事」（the next big thing），關於蘋果AR/VR耳機的開發傳聞也從未間斷。庫克指出，他認為AR是能夠改變一切的關鍵技術，從教育到醫療等各種醫療，都會因此催生出新的作法。

許多企業現在都在大談「元宇宙」，不過蘋果從來不用這個詞彙。庫克表示，他們是刻意不用這個時下正是火熱的名稱，「我一直認為讓人們能夠充分理解是很重要的一件事，但我不確定一般人有沒有辦法告訴你甚麼是元宇宙。」

庫克提到，VR現在是一種定義更明確的技術，「你可以沉浸其中，並善用這項技術。」不過他認為，VR虛擬世界並不是個讓人沉浸一輩子的地方，且不是一個很好的溝通方式，「雖然我不反對，但我是這麼看的。」

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】