9歲男童剝智慧齒 破健力士世界紀錄 阻生智慧齒可致蛀牙

乳齒未掉光就要剝智慧齒？美國有位9歲男童刷新健力士世界紀錄，成為最年輕剝智慧齒的人。該男童進行牙齒X光檢查後獲醫生建議進行手術剝掉智慧齒，以免阻礙臼齒生長。智慧齒缺乏足夠空間生長，可導致斜生、橫生或埋藏在牙槽骨內，可引申蛀牙或牙周病等問題。



健力士世界紀錄網頁上周公佈，美國男童Ryan Scarpelli以9歲327天之齡剝智慧齒，打破20年前由另一美國人Matthew Adams創立的紀錄（9歲339天）。

Ryan剝智慧齒前的X光圖（圖/Guinness World Records）

剝掉智慧齒免礙臼齒生長



Ryan於去年四月進行牙齒X光檢查時，發現有一智慧齒與臼齒重疊，牙齒矯正醫生及牙科專科醫生建議Ryan剝掉智慧齒，好讓臼齒正常生長。當時年僅9歲的Ryan表示對於需要剝智慧齒感到驚訝和害怕，「因我完全感受不到其存在，不知（手術）會否感疼痛或其他感覺。」

術後Ryan終感痛楚，「嘴巴有如被人錘了一拳」，所以Ryan於手術後一段時間以進食流質食物為主，如奶昔、啫喱和乳酪等。Ryan其後得悉自己以最年輕之齡剝智慧齒打破健力士世界紀錄，也為自己感到高興和驕傲。

Ryan術後初期需進食流質食物。（圖/Guinness World Records）

一般出智慧齒時間為17至25歲



參考衛生署網頁，孩子踏入換牙期，乳齒就會因牙根收縮而變得鬆動，並且先後有序地脫落，繼承恆齒就會在空位上逐一長出。換牙期大約在6歲開始，到12至13歲左右結束。而恒齒中的第三大臼齒即為智慧齒，出牙時間一般為17至25歲。

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簡單了解有關智慧齒的疑問（按圖）：

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智慧齒一定要拔？

如果智慧齒有足夠空間生長，同時維持到良好的口腔衛生，又或者智慧齒完全埋藏於牙床骨以下，沒有造成任何不適，只要定期檢查便可，不一定要拔除。

但若果智慧齒沒有足夠空間生長，出現阻生情況（包括斜生、橫生或埋藏在牙槽骨內），就有機會造成各種牙齒問題，需要盡快處理，因為拖延愈久，情況只會更複雜，甚或可能連鄰近的牙齒也留不住。

簡單了解有關智慧齒的疑問（按圖）：

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兩種智慧齒阻生的情況（按圖）：

阻生智慧齒的常見高危問題：

1. 蛀牙、牙周病：無法順利長出的智慧齒，可能成為平日清潔牙齒的盲點，令食物殘渣及細菌長期積聚，引致蛀牙及牙周病



2. 冠周炎：主要覆蓋阻生智慧齒的牙齦因積藏食物殘渣和細菌而發炎，除了可引致發燒、面部腫脹、張口困難外，嚴重情況的感染更會導致呼吸困難、腦膜炎、心膜炎等。更糟的是，牙齦會因發炎而腫脹，令咬合時上顎的牙齒容易咬到發炎的位置，使情況進一步惡化



3. 鄰牙萎縮：牙齦發炎及牙齒阻生會對鄰近牙齒帶來壓力，或導致鄰牙的牙根萎縮，甚至病變（如引起囊腫）等

