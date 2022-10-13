被主持問會否生第2胎即時淚崩 47歲林志玲自爆努力十多次才得子

台灣名模林志玲早於2019年下嫁日本「放浪兄弟」成員Akira（黑澤良平），二人在今年農曆新年迎來寶貝兒子。林志玲於昨日（12日）現身「田原香」滴雞精新品發布會時，兒子快將一歲，主持人黃子佼問47歲的林志玲會否想生第二胎，即時令她雙眼通紅，更要借助深呼吸來調整情緒回答問題。林志玲自言努力十多次才得子，至於生第二胎真是無辦法做到，是身體告訴你答案。



兒子快將一歲 主持籍機問會否生二胎 觸發林志玲情緒

在今年農曆新年，林志玲迎來兒子，現時寶貝兒子快將一歲，主持人黃子佼籍機問47歲的林志玲會否生第2胎？此時，林志玲深呼吸一口氣，雙眼泛紅：「我覺得我沒辦法辦到…身體會告訴妳，已盡了所有該盡的努力。求了很久，最後老天爺給了我一個奇蹟，除了感謝，就是感謝。」

林志玲自爆努力十多次才得子 籍此向所有想當媽媽的人說加油、努力



她在活動上透露求子過程很辛苦，不過看到兒子出生後就是一切也很值得。她憶述當時要多次打針吃藥，亦一直堅持沒有放棄「我覺得我經過非常多的努力（指懷孕），超過10幾次努力」。

她表示自己努力了很久，最後終於成功。同時希望籍此給予面臨同樣情況的女士多些希望、信念，大家一起努力。

兒子使兩夫妻關係更好



她透露因為兒子的出現，令她與丈夫Akira感情更進一步，大家成為彼此的後盾，一起成長、改變、進步。

林志玲透露兒子的暱稱叫「小寶貝」，「非常會爬、爬得很快」。她更形容兒子的長相「出生的時候像爸爸，現在有一點快要開始像我；眼睛的部分滿像我，髮量像爸爸，皮膚也像我比較白，鼻子像爸爸。」

林志玲更自揭面臨產後低潮、憂鬱。對她來說，最大挑戰莫過於長期睡眠不足，除了要照顧小孩更要打理家務，她同時也很想快些調理身體，卻感到有點力不從心。

她籍此很感謝丈夫Akira永遠是她的強大後盾，在臨睡前，他們會手牽手禱告，互相傾訴心事、給予支持。

高齡孕婦怎樣調節飲食養身？

根據政府統計處資料顯示，自2011年開始，香港人傾向遲生育，本港女性平均都超過30歲生育；雖然高齡產婦比較容易有妊娠糖尿、高血壓等問題，但中醫師謝嘉雯表示若能吃對的食物及把握產後坐月子黃金期，注重健脾補肝腎有助延緩衰老。相關閱讀：胡杏兒沈卓盈陀牛B 中醫建議高齡孕婦多吃3類食物 唔好做3件事點圖即睇圈中五位35歲以上陀牛B媽媽:

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