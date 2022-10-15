教養｜不設BB櫈、收孩童吵鬧費 餐廳「兒童不友善政策」被轟歧視
撰文：TVBS新聞網
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許多人外出用餐時，都曾碰過小孩子在餐廳跑跳吵鬧的情形，這時如果又碰上撒手不管的家長，簡直會讓人氣到血壓飆升。不過有間餐廳為了保障其他顧客的用餐環境，公告將對放任孩童嬉鬧的家長收取「孩童吵鬧費」。
一名網友日前在評論網站 TripAdvisor 表示，他們在新加坡的餐廳「Angie's Oyster Bar and Grill」消費時被告知，不會提供兒童座椅，還會對於那些發出尖叫、不受控制或擾亂其他用餐者的小孩家長，酌收7美元（約港幣55元）的「孩童吵鬧費」，這項規定被該名網友痛批「不是兒童友好餐廳」，更認為是歧視有孩子的家庭。相關消息傳出後，在網絡上引起討論。
這新加坡餐廳設立了一項「孩童吵鬧費」，引起大眾關注：（按圖了解）
對此，Angie's 餐廳表示，在推出這項規定之前，他們幾乎每天都會聽到顧客抱怨孩童太吵、影響用餐，因此只好推行這種懲罰的方式，不過餐廳也透露，其實這個規則上路至今並未真的向客人收過「兒童哭鬧費」，通常都是先告知有這條規定，家長就會好好管教小孩。
餐廳也在Facebook上表示，「我們知道這樣粗暴的做法可能會激怒一些人，但同樣，我們堅持相互尊重、為每位客人提供公平的用餐體驗，感謝與我們站在一起的人」，強硬的態度讓許多死忠顧客留言支持，還有台灣網友敲碗引進。
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