消委會｜測試15款兒童平衡車 部份樣本有夾手指或腳趾風險

近年最流行的兒童運動，平衡車必定是頭數位之選。平衡車可以訓練兒童的平衡和協調能力、鍛鍊肌肉，同時也能體驗踏單車的樂趣。今天（15日）消委會檢測了市面上15款兒童平衡單車的機械和物理性能，以及化學物質安全程度。結果發現6款樣本未能符合歐洲玩具安全標準的要求，例如有些部位可能會夾傷手指、有尖角，或部件容易扭開而產生小部件，有機會令兒童窒息。此外，1款樣本檢出的塑化劑含量超標達18倍，另有4款樣本檢出的PAHs含量超出德國GS Mark的限量要求，或會對兒童健康構成風險。



測試樣本

測試樣本涵蓋市面上15款兒童平衡單車（Balance Bike），售價由$299至$1,700不等，測試樣本分別購自玩具零售店、兒童用品店、運動用品店及單車店。而是次測試款式皆為兩輪的平衡單車，標示的最高承重量由20千克至35千克。

圖片由消委會提供

6款樣本未能完全符合機械和物理性能測試，或增加兒童使用時受傷的風險

測試參考歐盟玩具法規中的玩具安全標準EN71-1，以檢視樣本的結構、機械和物理性能等方面的安全程度，例如樣本是否有可令兒童窒息的小部件、容易弄傷兒童的尖點或銳利的邊緣、能否通過負重測試等，以及樣本上的標示和警告字句是否適當。

15款樣本中，只有9款樣本通過EN71-1標準的測試要求，包括「GLOBBER」（#1）、「 smarTrike」（#2）、「 STRIDER 」（ #3 ）、「 EVO 」（ #4 ）、「BIKEEIGHT bike 8」（#5）、「BTWIN」（#6）、「Chicco」（#7）、「TRY BIKE」（#8）及「Janod」（#13）。

餘下的6款樣本則未能完全符合標準的要求，或會增加兒童使用時受傷的風險，情況絕不理想。消委會敦促相關製造商盡快改善產品設計及物料，以保護兒童安全。

3 款樣本在拉力或扭力測試時產生細小部件，兒童好奇放入口有機會引致窒息

若單車上的部件不能承受拉力及扭力而碎裂、脫落或會產生細小部件。兒童因好奇或貪玩而誤吞這些細小部件，有機會堵塞氣管、喉嚨，阻礙呼吸並引致窒息。

3 款樣本在拉力或扭力測試下產生細小部件兒童在玩耍時，有機會用力拉扯或扭動平衡單車上的部件。測試結果發現，「Huffy」（#11）的手把管（handle bar）上的泡膠裝飾物在拉力測試後有破損，並產生細小部件；「 cannondale 」（ #9 ）及「 FirstBIKE 」（ #14 ）的輪胎充氣門蓋（cap）則在扭力測試時可以較小的力度扭開並鬆脫，形成細小部件，未能符合標準的要求。

廠商回應：

「cannondale」（#9）的代理商表示其產品符合美國玩具安全標準的要求，並向本會提供有關測試報告。

「Huffy」（#11）的生產商表示其產品符合美國及加拿大玩具標準的要求，並向本會提供測試報告。該公司指手把管上的泡膠只是用作裝飾，家長可拿掉此裝飾物，不會影響平衡單車的操作，並表示會檢視及改善有關設計。就本會是次的PAHs檢測結果，該公司指在正常使用時，兒童一般很少機會接觸座位底部組件。不過，該公司表示仍會檢視有關情況並於日後的生產作出改善。

3 款樣本在拉力或扭力測試時掉下細小部件，截圖自消委會

4 款樣本有夾手指或腳趾的風險

4 款樣本有夾手指或腳趾的風險單車上任何細小的縫隙或小孔皆可弄傷小孩的手指或腳趾。尤其是當車輪轉動時，若兒童的手指或腳趾不慎伸入車輪與車架的間隙，更可能會被夾傷。因此，標準要求車輪與車身／車架之間不可有介乎5至12毫米的縫隙。測試發現 ，「 Y-Volution 」（ #10 ）、「micro」（#12）、「FirstBIKE」（#14）及「Baghera」（#15）的車輪與車架的間隙介乎 5至12 毫 米，未能符合標準的要求。

廠商回應：

「 Y-Volution 」（ #10）的代理商表示已經沒有再出售相關型號的平衡單車，並指有關的供應商亦已結業。

「micro」（#12）的代理商表示#12符合歐洲玩具標準EN71-1的要求。就#12在本會是次測試中其車輪與車架之間的間隙尺寸不符標準的要求，該公司指 #12所採用的EVA車輪的彈性特質有機會使車輪與車架之間出現較大的間隙。若消費者已購買有關型號，該公司表示會提供免費零件更換以解決相關問題。該公司另指本會所參考的德國GS Mark的PAHs含量要求只適用於在德國出售的產品，#12並未有計劃於德國出售，而且#12亦符合歐盟REACH法規的PAHs要求。此外，該公司稱#12已停產，並指新推出的型號已作出相應的改進。

「Baghera」（#15）的代理商表示#15在世界各地銷售及符合歐洲標準的相關要求，並 向本會提供了測試報告以證明#15符合歐洲玩具安全標準EN71-1的要求。

4 款樣本有夾手指或腳趾的風險，截圖自消委會

1 款樣本車籃有尖角

1 款樣本的車籃有尖角測試又發現，「Baghera」（#15）的車籃有尖角。若兒童不為意接觸到，或會被割傷。

廠商回應：



「Baghera」（#15）的代理商表示#15在世界各地銷售及符合歐洲標準的相關要求，並 向本會提供了測試報告以證明#15符合歐洲玩具安全標準EN71-1的要求。

1 款樣本車籃有尖角，截圖自消委會

消委會建議選購平衡車注意事項

1. 仔細查看平衡單車的說明書及標示是否齊全，按產品標示的適用年齡、最高承重等資料，並根據兒童的體能發展進度及身高選購合適的型號。

2. 是次測試發現樣本的整體安全表現與售價並沒有直接關係，選購時宜細心比較選擇合適的產品。

消委會建議使用平衡車注意事項



1. 遵照說明書的指示安裝平衡單車，並確保所有部件安裝穩固。

2. 應穿著適當的保護裝備例如頭盔、護肘、護膝、手套、運動鞋；而穿著長袖衣服及長褲則可減低擦傷以及經皮膚攝入有害物質的風險。

3. 檢查手把及座位是否穩固，輪胎是否有充足的氣壓。

4. 時刻看顧小孩，並提高警覺及留意旁人和周遭事物，以免小孩騎乘平衡單車時失控受傷或傷及旁人。

5. 教導小孩於使用平衡單車後立即洗手，以減低攝入PAHs、塑化劑等有害物質的風險。

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