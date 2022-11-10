兒子脾氣差　連幼稚園也勸退學　媽媽及後才知孩子屬高需求類型

每個孩子的個性都不同，有人比較害羞安靜，也有人比較活潑外向。一名女網民在網絡上發文，透露兒子是高需求寶寶，上幾天幼兒園就被退貨，帖文曝光後也掀起討論。



日前一名女網民在Dcard上以「育兒 高需求寶寶送幼兒園被退貨」為題發文，她透露自從兒子出生後，自己就辭掉工作專心育兒，原本想說這樣可以多多陪伴他，沒想到兒子就是傳說中很難帶的高需求寶寶。

相關文章：生命教育｜為何如此殘忍？男童吃着炸魚 媽媽：這是你死掉的寵物

+ 12

這位媽媽網民表示兒子一歲前只願意被抱着睡，就連夜奶也只認她，看到爺爺和嫲嫲就會大哭，頂多只願意讓爸爸稍微陪玩。事主以為只要長大一點就會好了，沒想到脾氣越來越鬧，時不時就會躺在地上崩潰爆走。

然而，終於熬到了三歲，她打算讓兒子去上幼兒園，順便能和其他小朋友互動。結果，才送過去不到兩天，老師除了談到中午吃飯吃很慢，甚至動不動就會發脾氣，情緒管理很不好。事情還沒結束，某天因為同學不小心碰到他，竟然就把對方推倒在地，加上對方還是女生，讓事主更加不好意思。

因為午睡不願意睡覺，老師就得帶他出去走走，以免吵到其他同學，到了下午想睡覺時，他又會發脾氣把椅子弄倒，「本來學校老師說我兒子只是在適應幼兒園生活，可是就這樣三個禮拜都還是一樣…」。事主提到老師某天委婉告訴她，「可能要請我們另外找幼兒園，因為他們沒有多餘的老師可以處理我的孩子」。事主當下並不理解是甚麼意思，就算知道自己的孩子很磨人，但也沒有想過有天會被幼兒園退貨。

老師建議她帶兒子去上兒童情緒課程，也告知她可以上網查詢相關資料，「看了一些東西，發現我還真的是住在山洞裏，生小孩之前根本都沒甚麼涉略，也沒想過有一天會需要這些」。高需求寶寶可能有反應強烈、活動量高、餵食頻繁、需求不斷、經常清醒、不易滿足、難以預期、過度敏感、放不下來、拒絕摟抱、非自我安撫者、生氣很難平復、分離焦慮症等，她坦言孩子幾乎全中，就算心裏已經知道這是事實，但還是難免感到沮喪。

事主目前回到自己照顧孩子的狀態，也安排了語言治療課、感覺統合課、體操課，「這樣自己帶來帶去，老實說真的有點累，還是很希望他可以去幼兒園好好上學、好好交朋友、不要被當邊緣人被人家排擠，也怕長大歪掉…所以上來討拍加問問，有甚麼好建議都可以分享給我」。

帖文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示：

．「幸好沒有更晚才發現，早點去治療比較好，媽媽辛苦了」

．「妳還當他是高需求寶寶，他當然就當自己是寶寶鬧啊⋯都三歲了，其實已經都在發展獨立人格，如果一直被當寶寶對待，只會心智發展跟同齡落差更大吧！推薦去看《千與千尋》裏的湯婆婆，不是每個孩子天生就是高需求寶寶，很多都是後天造成」

．「建議媽咪帶去大醫院做評估，聯評都要等很久，早療和等聯評可以同時進行，千萬不要錯過黃金期」

．「在嬰兒時期是高需求，的確需要多陪伴沒有錯，但是發展到了兩歲以後，不太應該用高需求當成是理由說服自己，然後合理化小孩的行為」



【延伸閱讀，更多教育小孩建議】

「3句話」千萬別說！日本媽媽分享養育秘訣 教出子女都是高材生

+ 6

管教方式｜錯用呢個方法責罰 仔女長大後易有行為偏差及心理問題

+ 11

延伸閱讀：

學霸人妻不讓小孩碰藝術 遭夫狠酸「沒文化」陷冷戰

餐廳遇小孩尖叫要收200元「吵鬧費」？ 客抱怨網卻狂讚：該推廣

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】