病毒性腸胃炎｜小孩上吐下瀉別慌！3大方針應對　別亂喝運動飲料

台灣食藥署提醒，家中如有孩童出現上吐下瀉症狀，應先了解原因，並注意補充水分與電解質，醫生開立之藥品，應確實遵照醫囑及藥袋標示使用，如有不了解藥品使用方式，可諮詢藥師，以免導致藥物不良反應。



現在正值換季，又是小朋友出開學的季節。相信有許多家長已經輪過一次孩子大病小病、上吐下瀉的階段。但不論是甚麼類型的腸胃疾病，父母都可以依循以下3大照顧方針，才不會手忙腳亂，也不小心也讓全家都中標。

不輕忽小孩的上吐下瀉

台灣食品藥物管理署提醒，不論是輪狀病毒、諾羅病毒，或其他病毒性腸胃炎，都可能會引發上吐下瀉的症狀。因此當身體出現此警訊的時候，不應隨便服藥，而是立即就醫，了解發生之原因，才能讓醫生對症下藥。

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儘管如此，每種病毒性腸胃炎的特性還是不太一樣，雖無專門治療的特效藥品，都只能以支持性療法為主，但最好還是遵照醫囑服用藥品。家長能做的就是讓病患好過一點，多休息。

照顧小兒腸胃炎3大方針

適時補充水分

病毒性腸胃炎之治療重點在於避免脫水，急性期可先短暫禁食，讓腸胃得到足夠的休息，再逐步以少量多餐方式，給予易於消化的食物，如：麵包、粥。重要的是，應讓小孩持續補充適當水分，亦可至藥局購買口服電解液，以維持身體水分及電解質之平衡，避免發生脫水。另外不建議飲用市售運動飲料，以避免攝取過多糖分，讓腹瀉加劇。

正確使用藥品

目前並無針對病毒性腸胃炎的藥品，臨床上以支持性療法為主，重點在緩解症狀、避免脫水。因此，使用醫生開立之藥品，應確實遵照醫囑及藥袋標示使用，切勿為了讓小孩完全止吐或止瀉，而過量使用藥品，可能反而造成不良反應之發生。

妥善清潔

最後一點是大家最常忘記，但也是最重要的一點：妥善清潔。

病毒性腸胃炎具有傳染性，可透過糞口傳播，例如與病人分享食物、接觸病人的嘔吐物或排泄物等。因此，病人的嘔吐物及排泄物，應小心處理，避免污染周遭環境，並且可使用適當稀釋後之漂白水，適時清潔與消毒被污染之環境，其他同住家人應勤洗手，尤其是進食或準備食物之前，以避免交叉感染。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：小孩上吐下瀉不慌張！3個照顧方針應對任何病毒性腸胃炎】

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