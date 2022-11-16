童年「太摺」孩子怎會開心？生活「1加1減」　子女才能幸福成長

撰文：健康醫療網
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家中孩子在暑假期間使用螢幕時間是否變更多？根據一份2022年5月發布於《BMC兒科期刊》的研究指出，當孩子們參與課外活動，如運動、音樂課或與朋友的休閒聚會時，幸福感會提升，當花時間在社群媒體或電玩上，幸福感會降低。

影響幸福感關鍵　在於參與較正向課外活動

台灣的國立成功大學教育研究所所長董旭英說明，兒童青少年使用社群媒體或電玩等螢幕活動時，可能讓他們認為是主角可以掌控世界，事實上虛擬世界是無法彌補真實世界的不足。上述研究重要觀點是，真正影響其幸福感並不在於本身的社經地位，即便低社經背景的孩子有參與較正向的課外活動，也能提升幸福感。所謂較正向的課外活動指的是孩子自己喜歡的，或活動中有正向指導者，能規劃引導活動並從旁監督。

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強調競爭、升學而安排　恐演變為壓力

董旭英所長說，台灣目前108課綱的教育制度，強調的是素養，指一個人為適應現在生活和面對未來挑戰，應該具備的知識、能力及態度，並能將這些元素實踐在生活上。課外活動正是能彰顯素養的最佳場所，例如團體運動不僅可培養合作、人際溝通，甚至是角色責任的承諾及帶來自我挑戰，而正規的課程是較難實現的。他提醒師長要為孩子適時安排正向的課後活動，不過於強調競爭，也不要為了升學或學習歷程而去安排，正向力反而會失真而演變為壓力。

與孩子溝通與約定　需考慮自己習慣與可行方式

台灣的董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，孩子的螢幕使用時間的確需要靠父母的提醒，可透過溝通與約定，而和孩子討論的過程，也是學習時間管理，和孩子會有討價還價，甚至爭執，但是必須立下雙方都同意的方式，然後依照結論執行。葉雅馨主任強調，家長在孩子習慣養成前必須配合孩子的作息，需先考慮自己的習慣與承諾可行的方式，和孩子一起在運動或戶外活動上增加親子共享，或也讓孩子體會到習慣養成的不易及家長的用心。

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