麻醉科醫生憶述與Sheldon的相遇 感謝他教懂活在當下、勇敢面對

5歲男童童朗賢(Sheldon)患有神經母細胞瘤第4期,病情持續反覆,抗癌長達2年,終在本年9月底病逝。Sheldon媽媽於上周六(10月29日)為愛兒舉行安息禮,一位麻醉科醫生出席安息禮後發文憶述與Sheldon的一點一滴相處片段,過程短暫卻非常深刻。對於能與Sheldon一家相遇,有感是一種緣份,並謂Sheldon自患病以來從沒抱怨或質疑,「活在當下、勇敢面對」的心使他其獲益良多。



醫生首次到病人的安息禮 感受甚深

醫生表示任麻醉科,感覺是比較幕後的,本來就跟病人較少交集(畢竟他們都睡了)。直至他來到這醫院,因為病人常常需要麻醉科幫助鎮靜完成檢查或治療(不是一次半次,而是很多種類且頻密的),變相較多機會接觸同一個病人,並見證到他們抗病過程、目睹他們的成長。

當等待孩子鎮靜藥消散時,有機會與其父母聊天。慢慢地,病人和父母們也開始記得醫生,醫生也記得每位病人。

永遠記得Sheldon可愛小孩子 總愛為身邊人帶來歡樂



他可愛笑臉與趣怪行為使醫生留下深刻印象,他會在醫生下藥時數天花版的蝴蝶裝飾直至睡著、看到醫生時,與醫生在檢查室外的走廊上演一場超人打怪獸。他更是唯一一位孩子會記著propofol(麻醉藥),竟然更會作曲歌頌propofol的人!醫生笑言,確實不明白為何他那麼喜歡propofol。

以上的小小片段,可見他總帶給人很多的喜樂,他從沒有抱怨、從沒有質疑,每一刻都活在當下。

感激生命裡能遇上Sheldon一家 使他感到有力量、感恩



他表示Sheldon父母很了不起,一直勇敢面對、一直支持身邊人。在Sheldon最後的日子,醫生與他們一家一起祈禱,見證到基督帶給他們的力量,使他們一直堅定有力、信靠、甚至能夠感恩。Sheldon甚至帶領他身邊的人認識到主、更接近祂。

而在安息禮中看片段、聽分享時,很多人感觸落淚,但同時感到有希望、很安慰、很感恩。眾人也就小男孩的生命替他自豪,同時相信於天國再聚。

醫生直言「雖然惋惜你的生命短暫,但在我的眼中,確實精彩無比。」,感激與你及一家相遇,這段回憶確是難得。「竟然可以從這五歲的小戰士中學到那麼多。」醫生續說。

Goodbye Sheldon. And i thank God for the wonder of your being. 你的任務一點也不簡單,而你完美完成了

「耶穌說:「你們讓小孩子來罷!不要阻止他們到我跟前來,因為天國正屬於這樣的人。」(瑪19:14)」