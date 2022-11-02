麻醉科醫生憶述與Sheldon的相遇 感謝他教懂活在當下、勇敢面對

5歲男童童朗賢（Sheldon）患有神經母細胞瘤第4期，病情持續反覆，抗癌長達2年，終在本年9月底病逝。Sheldon媽媽於上周六（10月29日）為愛兒舉行安息禮，一位麻醉科醫生出席安息禮後發文憶述與Sheldon的一點一滴相處片段，過程短暫卻非常深刻。對於能與Sheldon一家相遇，有感是一種緣份，並謂Sheldon自患病以來從沒抱怨或質疑，「活在當下、勇敢面對」的心使他其獲益良多。



醫生首次到病人的安息禮 感受甚深

醫生表示任麻醉科，感覺是比較幕後的，本來就跟病人較少交集（畢竟他們都睡了）。直至他來到這醫院，因為病人常常需要麻醉科幫助鎮靜完成檢查或治療（不是一次半次，而是很多種類且頻密的），變相較多機會接觸同一個病人，並見證到他們抗病過程、目睹他們的成長。

當等待孩子鎮靜藥消散時，有機會與其父母聊天。慢慢地，病人和父母們也開始記得醫生，醫生也記得每位病人。

永遠記得Sheldon可愛小孩子 總愛為身邊人帶來歡樂



他可愛笑臉與趣怪行為使醫生留下深刻印象，他會在醫生下藥時數天花版的蝴蝶裝飾直至睡著、看到醫生時，與醫生在檢查室外的走廊上演一場超人打怪獸。他更是唯一一位孩子會記著propofol（麻醉藥），竟然更會作曲歌頌propofol的人！醫生笑言，確實不明白為何他那麼喜歡propofol。

以上的小小片段，可見他總帶給人很多的喜樂，他從沒有抱怨、從沒有質疑，每一刻都活在當下。

感激生命裡能遇上Sheldon一家 使他感到有力量、感恩



他表示Sheldon父母很了不起，一直勇敢面對、一直支持身邊人。在Sheldon最後的日子，醫生與他們一家一起祈禱，見證到基督帶給他們的力量，使他們一直堅定有力、信靠、甚至能夠感恩。Sheldon甚至帶領他身邊的人認識到主、更接近祂。

而在安息禮中看片段、聽分享時，很多人感觸落淚，但同時感到有希望、很安慰、很感恩。眾人也就小男孩的生命替他自豪，同時相信於天國再聚。

醫生直言「雖然惋惜你的生命短暫，但在我的眼中，確實精彩無比。」，感激與你及一家相遇，這段回憶確是難得。「竟然可以從這五歲的小戰士中學到那麼多。」醫生續說。

Goodbye Sheldon. And i thank God for the wonder of your being. 你的任務一點也不簡單，而你完美完成了

「耶穌說：「你們讓小孩子來罷！不要阻止他們到我跟前來，因為天國正屬於這樣的人。」（瑪19:14）」