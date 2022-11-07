清潔焗爐｜焗爐藏萬年油污 K Kwong分享$1.5自製清潔劑用法簡單

相信焗爐是喜歡烘焙的家長的必備廚具設備，但焗爐易藏油脂污垢，當想到要清潔髒兮兮的殘留物都感疲累。人稱K Kwong的香港大學化學系博士鄺士山早前在社交平台分享如何以「平、靚、正」的方法清潔焗爐，經實測後，焗爐果然煥然一新。



焗爐可用哥士的溶液除油污 謹記戴手套清潔

焗爐的污漬為脂肪和油脂的殘留物，K Kwong表示，不少人會選擇用洗潔精清潔，但他坦言此方法較為需時。想省時兼清潔乾淨焗爐，K Kwong稱大家可到五金店購入一瓶約4.5元的「哥士的」，將三分之一瓶溶解於大碗凍水中，之後用即將棄用的布沾一點「哥士的」溶液以清潔焗爐污漬即可。他特別提醒，過程必須手戴洗碗手套進行。

清潔完畢用清水濕布再抹乾淨

K Kwong解釋，「哥士的」溶於水會產生強鹼性溶液，即高濃度的氫氧離子OH-。而油脂為三酸甘油酯，但當遇到「哥士的」溶液，會產生「加鹼水解」生成水溶性甘油和番梘，故番梘更有「乳化作用」幫助清潔油污。

部分網民擔心「哥士的」溶液會殘留於焗爐內，K Kwong表示在清潔完畢後利用清水濕布抹乾淨便可。

👇👇👇按圖看清潔前後分別👇👇👇