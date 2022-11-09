新手爸爸為照顧妻兒 考取母嬰護理師證書 老婆：有你是我的福氣

新手父母在育兒路上摸著石頭過河，過程彷彿跟孩子一同成長和進步。内地有名爸爸爲了照顧妻子和初生寶寶，特意考獲母嬰護理師的專項技能證書，更閲讀有關烹調坐月餐的書籍、抄寫陪月筆記等。 相信該新手爸爸都是「愛妻號」，因其太太在社交平台表示，與丈夫婚後生活常羡煞旁人，自己也感幸運，所以很珍惜丈夫。



内地一對夫妻喜歡在社交平台分享育兒日常，部分片段可見丈夫會負責掃風和研究坐月食譜。其妻子表示，丈夫爲了照顧她和初生兒子，特意到「月嫂培訓中心」上課，更成功考獲母嬰護理師證書。妻子非常欣賞丈夫態度認真，曾在網上展示他上課使用的月嫂訓練教材，以及至少二十多篇有關伺候坐月媽媽的筆記。除溫習課堂教材，丈夫亦有閲讀坐月餐的書籍，希望妻子坐月期間得到悉心照顧。

未能成功掃風感挫敗 搞笑向兒子展示證書

該新手爸爸考取證書後努力學以致用，但育兒難免遇上突發狀況。事源爸爸有次為兒子掃風，良久還是未能成功拍嗝。不忿的爸爸搞笑地向寶寶展示母嬰護理師證書，揚言「今天給你拍不出嗝，我就對不起我這個證書。」可惜向兒子展示證書後，那次還是未能拍嗝，最終卻「變成了兩個小臭屁」。

妻子珍惜丈夫：有你是我的福氣

掃風帶來的挫敗令夫妻倆打趣說開始懷疑證書的真僞，不過妻子坦言證書真僞非最重要，最重要是丈夫願意花很大心力為妻兒和家庭不斷付出和學習。丈夫的行爲羡煞旁人，妻子也感到非常幸運，所以很珍惜丈夫的存在，向丈夫表白說：「有你是我的福氣」。

資料來源：是小姜尚呀 @抖音

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓