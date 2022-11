超級英雄爸爸的命運 仔女只愛其他英雄！The Rock囡囡只愛水行俠?

當電影中的超級英雄回到家中,就是回到現實的時候。到底在他們子女眼中,父母是很強勁、很神奇,或是普通人一個?到底子女會仰慕父母還是對他們演的角色不在乎?這次找到演DC英雄及MARVEL英雄角色的演員訪問,看看他們的子女怎樣看父母。



被子女嫌棄的英雄們

1. Dwayne Johnson ( 飾演 Black Adam)

他某天陪女兒看水行俠,女兒幾乎是目不轉睛。然後他問女兒誰最有型?怎料女兒竟回答是水行俠。無論他多問數次,答案都是一樣,這答案令爸爸心碎。女兒生日那天,更要水行俠公行陪吃生日早餐,更要爸爸畫出水行俠圖樣!

不過Dwayne Johnson非常疼愛女兒,女兒3歲生日那天,他更安排水行俠與她視訊,祝願她生日快樂。女兒開心得手舞足蹈,瘋狂原地彈跳。

2. Ben Affleck ( 飾演Batman )

他曾經在訪問中透露,女兒對他演的角色完全沒有興趣,更反問爸爸為何不去參演哈利波特。

3. Mark Ruffalo ( 飾演Hulk)



他育有三個孩子,在訪問中曾透露不時利用Hulk角色來嚇唬小孩,但奏效期只在子女年幼時。在子女年幼時,他說「快去刷牙,你的爸爸是Hulk」會令孩子趕快刷牙,但現時已經沒有用了,子女更會反駁「哦,又要大叫了嗎?OK,變綠色及巨大吧,否則便沒話可說了」。

4. Chris Hemsworth (飾演Thor)

他宣傳《雷神3:諸神黃昏》時接受訪問,提及某位孩子真的認為爸爸是超級英雄。當爸他外出工作時,孩子問道「你今天上班又要去打怪獸嗎?」,不過他指出旁邊兩位小孩卻反了白眼,不以為然。



雷神以前曾經上載孖仔生日相片,更說笑問能否扮演其他英雄服裝,答案是不!原文:Happy 8th birthday to my boys! If your asking if they’re allowed to wear any other super hero outfits besides Thor the answer is no 😘🎉

而在某次雷神電影宣傳訪問中,兒子竟說最愛的是超人,兒子竟然是DC派!

5. Paul Rudd ( 飾演Ant Man )

他憶述向兒子透露會接拍超級英雄時,兒子卻回答「甚麼?一點也不驚喜。我迫不及待看蟻人有多蠢」。

6. Paul Bettany ( 飾演 Vision )

他在節目受訪指出,女兒最愛的超級英雄不是他。為了拉攏女兒說愛幻視,他更邀女兒向Robert Downey Jr.(飾演Iron Man) 拍片,想引導她說最愛幻視,她亦向爸爸保證「沒有問題,我會照講」。怎料鏡頭開拍後,她竟不斷說「我愛Iron Man,我愛你」。

7. Jeremy Renner ( 飾演 Hawkeye )

女兒有一件復仇者聯盟的睡衣,他曾向女兒透露這位Hawkeye 是爸爸!但不論他怎麼解釋女兒都不認同爸爸的話,只是說爸爸跟Hawkeye 很像而已。

8. Chris Pratt ( 飾演 Star-Lord )

他曾經在節目爆料,兒子最愛竟然是美國隊長及蜘蛛人。他更說在某次萬聖節變裝,他努力說服兒子,他也不想扮星爵,只想扮演美隊!後來,兒子多愛一名超級英雄,不過是黑豹,始終都不愛老爸!

9. Robert Downey Jr.(飾演Iron Man)

某次,他拿著Iron Man帥氣片段給予兒子看,竟料兒子竟回一句「你要不要洗澡?你看起來很髒」。而兒子最愛竟然是 Hawkeye,每次兒子到片場探班都會到片場找Hawkeye。

某次他為了糾正孩子的行為(用棍子打自己的眼睛),他更致電Jeremy Renner ( 飾演 Hawkeye ) 幫忙。他就跟男孩說「如你這樣做就不能像Hawkeye一樣,射箭那麼準確了」,結果Robert Downey Jr.兒子自此就改了這個壞習懷了。

3個被孩子仰慕的英雄們

1. Scarlett Johansson(飾演Black Widow)

她的女兒Rose雖然不知道媽媽的演員,但知道媽媽是打擊罪犯的英雄。每次媽媽出外工作時,女兒會問道「你跟誰開打?」。

2. Zoe Saldana (飾演Gamora)

每次媽媽出外工作時,女兒都以為媽媽正去拯救世界。

3. Anthony Mackie(飾演Captain America )

兒子知道爸爸做Falcon的時候就覺得很酷,當他知道爸爸接任Captain America時就開心得爆哭,他更形容為眼淚像噴出來的。

