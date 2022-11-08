超級英雄爸爸的命運 仔女只愛其他英雄！The Rock囡囡只愛水行俠?

當電影中的超級英雄回到家中，就是回到現實的時候。到底在他們子女眼中，父母是很強勁、很神奇，或是普通人一個？到底子女會仰慕父母還是對他們演的角色不在乎？這次找到演DC英雄及MARVEL英雄角色的演員訪問，看看他們的子女怎樣看父母。



被子女嫌棄的英雄們

１. Dwayne Johnson ( 飾演 Black Adam）

他某天陪女兒看水行俠，女兒幾乎是目不轉睛。然後他問女兒誰最有型？怎料女兒竟回答是水行俠。無論他多問數次，答案都是一樣，這答案令爸爸心碎。女兒生日那天，更要水行俠公行陪吃生日早餐，更要爸爸畫出水行俠圖樣！

不過Dwayne Johnson非常疼愛女兒，女兒3歲生日那天，他更安排水行俠與她視訊，祝願她生日快樂。女兒開心得手舞足蹈，瘋狂原地彈跳。

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２. Ben Affleck ( 飾演Batman ）

他曾經在訪問中透露，女兒對他演的角色完全沒有興趣，更反問爸爸為何不去參演哈利波特。

３. Mark Ruffalo ( 飾演Hulk）



他育有三個孩子，在訪問中曾透露不時利用Hulk角色來嚇唬小孩，但奏效期只在子女年幼時。在子女年幼時，他說「快去刷牙，你的爸爸是Hulk」會令孩子趕快刷牙，但現時已經沒有用了，子女更會反駁「哦，又要大叫了嗎？OK，變綠色及巨大吧，否則便沒話可說了」。

４. Chris Hemsworth （飾演Thor）

他宣傳《雷神3：諸神黃昏》時接受訪問，提及某位孩子真的認為爸爸是超級英雄。當爸他外出工作時，孩子問道「你今天上班又要去打怪獸嗎?」，不過他指出旁邊兩位小孩卻反了白眼，不以為然。



雷神以前曾經上載孖仔生日相片，更說笑問能否扮演其他英雄服裝，答案是不！原文：Happy 8th birthday to my boys! If your asking if they’re allowed to wear any other super hero outfits besides Thor the answer is no 😘🎉

而在某次雷神電影宣傳訪問中，兒子竟說最愛的是超人，兒子竟然是DC派！

５. Paul Rudd ( 飾演Ant Man )

他憶述向兒子透露會接拍超級英雄時，兒子卻回答「甚麼？一點也不驚喜。我迫不及待看蟻人有多蠢」。

６. Paul Bettany ( 飾演 Vision )

他在節目受訪指出，女兒最愛的超級英雄不是他。為了拉攏女兒說愛幻視，他更邀女兒向Robert Downey Jr.（飾演Iron Man) 拍片，想引導她說最愛幻視，她亦向爸爸保證「沒有問題，我會照講」。怎料鏡頭開拍後，她竟不斷說「我愛Iron Man，我愛你」。

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７. Jeremy Renner ( 飾演 Hawkeye )

女兒有一件復仇者聯盟的睡衣，他曾向女兒透露這位Hawkeye 是爸爸！但不論他怎麼解釋女兒都不認同爸爸的話，只是說爸爸跟Hawkeye 很像而已。

８. Chris Pratt ( 飾演 Star-Lord )

他曾經在節目爆料，兒子最愛竟然是美國隊長及蜘蛛人。他更說在某次萬聖節變裝，他努力說服兒子，他也不想扮星爵，只想扮演美隊！後來，兒子多愛一名超級英雄，不過是黑豹，始終都不愛老爸！

９. Robert Downey Jr.（飾演Iron Man)

某次，他拿著Iron Man帥氣片段給予兒子看，竟料兒子竟回一句「你要不要洗澡？你看起來很髒」。而兒子最愛竟然是 Hawkeye，每次兒子到片場探班都會到片場找Hawkeye。

某次他為了糾正孩子的行為（用棍子打自己的眼睛），他更致電Jeremy Renner ( 飾演 Hawkeye ) 幫忙。他就跟男孩說「如你這樣做就不能像Hawkeye一樣，射箭那麼準確了」，結果Robert Downey Jr.兒子自此就改了這個壞習懷了。

３個被孩子仰慕的英雄們

１. Scarlett Johansson（飾演Black Widow)

她的女兒Rose雖然不知道媽媽的演員，但知道媽媽是打擊罪犯的英雄。每次媽媽出外工作時，女兒會問道「你跟誰開打?」。

２. Zoe Saldana （飾演Gamora)

每次媽媽出外工作時，女兒都以為媽媽正去拯救世界。

３. Anthony Mackie（飾演Captain America )

兒子知道爸爸做Falcon的時候就覺得很酷，當他知道爸爸接任Captain America時就開心得爆哭，他更形容為眼淚像噴出來的。

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