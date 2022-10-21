教仔功課一題教半個鐘 教極都唔識爸爸崩潰拍枱骨折

不少小朋友都會抗拒做功課，家長都要花不少心機和耐性教導他們。近日，浙江杭州有一名爸爸教小朋友功課，一條題目教了半小時，兒子都還是學不懂，令爸爸一時衝動下一拳捶向桌子，導致手骨折。他無奈表示「有時是真是忍不住」。



爸爸教子做功課陷入崩潰 一氣之下拍枱致骨折

綜合報道，浙江杭州一名36歲男子由於妻子有事不在家，需要肩負重任教導正在讀小學的兒子做功課，但是一道題目都重複講了半個多小時，兒子還是一知半解，讓這名男子不耐煩吼了幾聲。

而兒子同時也不肯退讓，索性放下筆不寫「以示抗議」，這位爸爸就十分憤怒，一氣之下一拳捶向桌子，最後兒子聽話繼續做功課。其後，他感到手掌劇痛無比，隔天還出現瘀青紅腫。

到醫院求診時，骨科副主任范小良幫這名爸爸照了X光，發現他的右手第5掌骨骨折和明顯位移，需要住院治療，他覺得很無奈「有時是真是忍不住，還好這一拳是打在桌子上，要是打在孩子身上，麻煩就大了。」

醫生表示，第五掌骨骨折是常見的手部骨折，大部分是在握拳狀態下直接創傷所致，這種情況應手術治療，大家不要以爲拳頭很硬，其實它有時都會很脆弱。

圖片來源：網易

骨折

示意圖

何謂骨折？

骨折是指身體內的骨骼部份或完全碎裂，可導致痛楚、變形、暫時或永久性的殘疾，甚至死亡。世界各地研究採用的時框、人口組別或數據來源各有不同，所顯示的骨折發生率約為每年每千人 8至 36 宗 ，在兒童當中， 骨折佔所有損傷個案的 10%至 25%，約三分一的男童和女童於 17 歲前曾遭受最少一次骨折，骨折亦是導致長者殘疾及過早死亡的一個主要原因。

衞生防衞中心建議及早透過健康的生活模式，有助維持骨骼強度、緩減骨質流失及降低骨折風險，健康生後模式包括定時做體能活動、 均衡飲食、接觸適量天然陽光、 維持體重適中、 不要吸煙、避免飲用含酒精、咖啡因和碳酸的飲料，以及預防損傷。

資料來源：https://www.chp.gov.hk/files/pdf/ncd_watch_july2011_chi.pdf