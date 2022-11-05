對不起幫緊你｜母女為照顧流浪狗賣樓賣嫁妝 媽媽深情一句表愛意

ViuTV節目《對不起幫緊你》志在為參加者補完遺憾。節目組於日前播出的第2集主動邀請了「香港流浪狗之家」創辦人Angela與女兒Sally參演，希望為她們提供互訴心底話的機會。女兒為成就媽媽的志業，不惜賣樓、賣嫁妝，全力支持她，羈絆深厚令人感動。



賣樓賣嫁妝成就媽媽志業

曾為航空事業高層的Angela於2011年成立了「香港流浪狗之家」，多年來拯救了400多隻狗。她本來有兩所物業，打算留其中一所給女兒Sally作嫁妝，但醫治狗隻費用龐大，即使變現一所物業仍然經營困難。於是Sally便變賣母親送贈的首飾嫁妝，也讓母親出售物業，籌集資金支持狗場營運，也常與Angela營救及照顧狗隻。

Angela也銘記於心，感謝女兒的付出：「我女女好幫我，好支持我。以前我喺航空公司做嗰陣，買咗好多首飾、金器畀佢做嫁妝，狗場經營得好困難嘅時候，佢話：『媽咪，其實我哋唔需要呢啲嘢』，之後就賣咗嚟畀啲狗醫病。」

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唱反調鬥嘴沒有隔閡

節目組為兩人安排了出遊的環節，希望可以拉近兩人關係讓她們互表愛意。第一站就是製作茶粿，過程中主持練美娟（娟姐）和盧慧敏（Amy）嘗試引導兩人讚美對方，但她們非常「口硬」不斷鬥嘴唱反調，令兩位主持頻臨崩潰，任務失敗！從她們的互動中能看得出母女關係親近，打打罵罵沒有隔閡。

第二站是曬鹹蛋，母女同組合作製作鹹蛋，最終因為敗給主持組，要接受懲罰，對對方說一句肉麻說話。Angela聽畢後立即說沒問題，自然地向女兒表愛意：「I love you, darling」，Sally也尷尬地回應母親。

態度軟化互表愛意：我愛你

導演為幫助兩人直率地表達情感，要求兩人對望30秒，更用感性話引導她們。兩人望著對方時眼神開始變得柔和，最後真誠地說出「我愛你」，Angela也不禁感動落淚。主持們也大受感動。

最後一站觀海豚時，主持問及Angela平日會否擔心女兒，她表示會擔心女兒下班開車有危險，亦回答主持的問題，指比起抱孫更希望女兒先照顧好自己。雖然Angela將心力全投放在照顧犬隻，但心底裡也非常關心、疼愛Sally。

女兒哽咽心痛母親被中傷

節目尾聲，Sally透露有曾有人誣衊及中傷Angela，但她知道母親是真心為狗好，因此心痛不已，更不禁哽咽：「我媽媽真係出心出力，我可以對燈火發誓佢真心為狗好……佢一分一亳都係攞晒畀啲狗，啲人可以用好殘忍嘅說話嚟攻擊我媽媽，但佢哋唔會諗背後其實傷害嘅係400幾隻狗。」

Sally心痛母親被中傷、誣衊，一度哽咽。（《對不起幫緊你》劇照）

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