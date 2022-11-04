對不起幫緊你｜與丈夫合照未能沖曬感遺憾 兄弟準備驚喜答謝母愛

《對不起幫緊你》為ViuTV真人騷節目，節目招募一些想彌補遺憾的人，再由節目主持陪同他們完成心願。第一集由練美娟（娟姐）及岑樂怡（阿妹）擔任主持，幫助參與節目的Billy答謝母親的愛。現年34歲的Billy，坦言因工作而忽略了家庭和媽媽，眼見媽媽憑一人之力撐起家庭感到痛心，想透過節目向媽媽致謝，並親口說出一句「我愛你」。



父親早逝遺下巨債 母親肩負五份工作還債並無半句怨言

Billy憶述當年父親因為沉著賭博而欠債，致家庭關係欠佳。某次因為債務而被砍，一邊手被砍得冒出很多血，父親既失業又欠債，終日在家耍廢。

爸爸雖愛他們，但因賭博引致家道中落而感到內疚。Billy回想起弟弟曾問爸爸取2元買雪糕，但爸爸連2元的金錢也不能拿出來感到內疚，這事激發他發奮到油站工作賺取金錢。好景不常，爸爸在家病逝，遺下債務予他們一家。

雖然父親早逝，但一家人仍需將債務還清。Billy說曾被收債務人士拍門要求還錢，他們一家更要經常搬屋及到酒店避開騷擾。為了還債，母親更同時做四、五份工作，雖然大多為文職，但所花費的精神和體力也是難以想像。

Billy直言媽媽當時更要照顧他和弟弟，而弟弟更患有自閉性，既要工作又要照顧兩孩，辛苦得很。不過媽媽從沒說半句怨言或轉移憤怒情緒到兩兄弟之中。

望為母彌補遺憾 修補她與父親的合照

對於母親來說，最令她深刻、最想看到的相片，莫過於她跟丈夫在石澳海灘所拍攝的合照。雖然丈夫令家境每況愈下，但她仍然很重視與丈夫的感情。不過照片未有即時沖曬，只留在壞掉的相機內，這事一直令媽媽耿耿於懷。

於是，Billy兩兄弟決定將相機修理，將父母在石澳合照的情景重見天日。不過他們決定花多些心思，將相片更轉化為別出心裁的「全家福」。節目組安排他們跟老師學畫畫，合四人之力逐筆描繪，呈現當時父母在石澳合照的情景，製作成別具意義的「全家福」。

節目組助兩兄弟打造大驚喜日 暗藏禮物環節以彌補媽媽的遺憾

節目組配合兩兄弟，並由主持阿妹帶Billy媽媽行山。行山期間，主持阿妹問媽媽有否故事分享，她透露曾經有兩次想拿行李離家出走，而再回來的原因就是兩位兒子「是我帶他們來到這個世界，我是有責任教養他們」。

趁著母親行山時間，兩兄弟便跟主持娟姐共同炮製美食，包括茄汁豬扒﹑雞翼，弟弟更負責愛心曲奇，而茄汁豬扒更是以前他們常煮的餸菜，使他們三人頓時眼紅紅。

Billy隨即送出珍貴照片和畫作，母親看到後即時哭成淚人，甚至感動得只凝視著禮物，說不出話來。兩兄弟趁機向媽媽說出心底話，「很感謝你由小到大都很包容我，我知道我倆二人很任性又愛搗蛋，感謝她多年的包容、照護和體諒」，兩兄弟也親口說出「我愛你」，旁邊的主持和嘉賓也被影響得眼眶泛紅，場面感人。

Billy補充說「知道呢張相你是很喜歡，但一直也找不出來，很感謝劇組給予動力來完成這件事，希望能完成你的心願」、「以往嫌你很煩，對不起」。Billy媽媽當時也硬咽說不出話來，只能夠答「是的」，其後她向眾人解釋為何這麼感觸，全因這張相片是她與先生最後的合照，失而復得感覺很感動。

劇組寄語「離去的人留不住，但需珍惜身邊人」

主持阿妹表示，有時候男孩子可能是難以啟齒，需要第三者推動，有幸今天能夠幫助他們製造驚喜給媽媽。而主持娟姐表示，在中秋節正日為家庭製作幸福，是很難得、值得的事，相信今天的回憶足似令他們一家一生難忘。

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