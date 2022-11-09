輕鬆備戰測考│女兒朝早不願起床返學 專家指出問題可能與這個有關

教育局表示，截至上周四，全港有484間學校向該局申請恢復全日面授課堂，其中有35間為小學，申請於下月1日或之後全校全日面授。意味著小朋友陸續開始全日在校生活，心理、身理等各方又再次面對挑戰。而其中一個大人小朋友要面對的挑戰就是早上賴床問題，特別是天氣愈來愈涼，有家長直言女兒總是不願起床，趕不上校車而返學遲到。繼上集育兒及升學專家Ken Sir為大家拆解如何處理子女拖延症問題後，今次他即與大家一起找出小朋友賴床不起問題，可能與這個有很大關係。



不願起床背後原因

早上起床覺得辛苦，其實並非小朋友的專利，Ken Sir說:「我們大人有時候都會說好攰不想起身返工，所以家長首先要學習同理心，讓大人明白到小朋友當時的情緒。想小朋友早上精精神神、開開心心，我們要檢討一下前一晚，我們究竟在小朋友睡眠的過程中，或規劃小朋友睡眠的時候，是否做得妥當? 六時多起床，的確會很累，家長要考慮為小朋友選校時候想清楚，因為幼稚園與中、小學的而且確功課量很不同，如果我選擇一間名校，而需要乘搭長路程車，對小朋友及家長來說也是有壓力，因為這不是單單是一、二年，而是小學整個小學生活的六年生活，希望家長在這方面可以三思。」

了解小朋友「魂遊」原因

另一個令很多家長頭痛的是小朋友經常遺失個人物品，輕則「文具」，重則是「功課、手冊」Ken Sir說:「很多香港的幼稚園會叫小朋友準備一個袋，但我發現不少家長去到小朋友小學時，就會將這個功課袋丟掉。其實，在小學階段，這是必要的工具，我們能夠透過功課袋去提醒小朋友，這個功課袋是用來放功課和通告的呢個小朋友你用嗰個袋之後，都依然是常常遺失物件的話，可以不妨考慮一下我當年曾做過的，在功課袋的前面，貼一張一張字條，字條大細size等於A4 size，並在功課袋面上寫着『請將功課及通告放在我肚裏』，然後小朋友每次拿出功課袋來時，就會見到這個字條，這個叫做視覺提示，小朋友不會忘記將物品放在裏面。另外，要提醒小朋友，功課回到學校要立即拿出來放在櫃桶，直到放學的時候才收回書包來，就不用每一堂都在書包裏面的東西拿出拿入，因為這樣更容易忘記或遺失東西。」