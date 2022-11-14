殘障嬰被遺棄致夭折17年後婦女驚遇逝世兒子　背後竟藏駭人內情！

不少女性都受封建思想影響，被灌輸重男輕女的觀念，如果懷上女兒更可能遭受家人冷眼對待。內地有位婦女就因懷上女兒被迫墮胎。後來回娘家生第二胎時，孩子不幸夭折，但多年後見有位高中生長得與前夫非常相似，DNA鑑定後發現原來是「死了」17年的兒子！



綜合內媒報導，江蘇一名女士張彩虹多年前與前夫結婚，本來兩人非常恩愛，但張彩虹懷孕後一切都變了樣。奶奶重男輕女，一直希望有名孫子，知道她懷上女兒後非常不滿並要求她墮胎，丈夫也支持母親的看法。最終張彩虹在他們的施壓下被迫妥協。

後來她懷上第二胎時便回娘家待產，不過她的母親因上次被迫墮胎的事與她奶奶交惡，她再次懷孕後，兩人仍然經常吵架。張彩虹為了安心養胎便搬往表哥家中暫住，表哥與表嫂亦對她萬般照顧。

張彩虹回娘家養胎，怎料釀成悲劇。（photoAC）

嬰兒先天殘障被棄街頭致夭折

1993年，她於表哥家附近的醫院誕下男嬰，但產後不久卻被表嫂告知孩子有先天殘障。表哥、表嫂在張彩虹的請托下帶男嬰到大醫院檢查，但之後卻表示孩子活不了很久，要治療將需花費巨款費用，所以他們擅自丟棄男嬰在路邊。後來兩人應她的請求出發尋回孩子，惟最後發現孩子經已夭折，並稱已妥善埋葬他的遺體。

這次經歷後，張彩虹心生芥蒂，從此沒有再與表哥一家來往。她於兩年後與丈夫離婚，並找了間醫院擔任護士。幾年後認識了現任丈夫並結婚生了名兒子。直到2010年，張彩虹工作時聽見兩人在背地裡談論她，指聽說她以前誕下的兒子夭折了，但其實孩子根本未死，仍然在生並活得好好的。

背後藏駭人內情

這令張彩虹產生疑慮，開始懷疑表哥、表嫂從中作梗。她在丈夫的支持下找上表哥家對質，但他們卻找藉口趕走了她，也拒絕與她聯繫。張彩虹越發懷疑，她到處打聽後得知表嫂的妹妹、妹夫於17年前收養了一名男嬰，名為劉尚尚，與她「夭折」的兒子是同一天出生。

警方稱過訴訟期拒絕立案

後來張彩虹到學校尋找劉尚尚，她第一眼就認出了兒子，因為他的外貌酷似她的前夫。她找方法與他做DNA鑑定，最後證實兩人是母子關係。但她打算與兒子相認時，他們一家早已人去樓空。張彩虹遂向當地警署報案，但警方卻以過了訴訟期為由拒絕立案。

張彩虹只好四處求助，在各方幫助下得知兒子將返回當地考試，終於能與兒子見面。兩人見面後化解了多年的誤會和心結，原來劉尚尚一直以為是親生媽媽遺棄了自己，他得知真相後也願意與生母一起生活。

養父母將兩人告上法庭

不過劉尚尚的養父母卻在2013年將兩人告上法庭，他們除了要求解除與養子的撫養關係，更向張彩虹索取高達30萬元人民幣的撫養費。這是中國首宗「買家告被拐兒童家長案」。

原告律師指出：「此案不存在拐賣兒童情節，是被告無力撫養，把孩子送給他人養。如果是拐賣，為什麼當時不報警？」，更指養父母撫養孩子多年，要求賠償30萬元實屬合理。而張彩虹的律師則點出養父母與劉尚尚並非撫養關係或收養關係，而是非法收養，而且當初兩人皆不符合領養資格。

當時有不少被拐兒童父母特意從各地趕來聲援張彩虹，更與劉尚尚的養父母發生肢體衝突，場面混亂。不過最後養父母同意撤回訴訟，案件以雙方和解落幕，劉尚尚從此回到生母身邊，與她的家庭一同生活，這則尋親事件總算有完滿結局。

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