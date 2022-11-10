唐氏男生買食物忘帶錢 母批無情怒吼報警處理 老闆負評受困需服藥

台灣新北市數天前有炸物店老闆與唐氏綜合症男生發生糾紛，兒子母親公開事件後引起軒然大波。事源該名唐氏綜合症男生到小食店點餐後才發現忘記帶錢包，雖然男生已即道歉，但仍遭老闆怒吼，並報警處理。事件公開後有大批網民留言轟老闆缺乏同理心，不斷留下負評。老闆因負評精神受困，兒子母親後來出面表示與老闆無仇無怨，希望一切恢復平靜。



一名唐氏綜合症男生的母親早前在社交平台群組發文，表示其兒子光顧位於台灣新北市永和區的一所小食店，打算購買炸物，在點餐後才發現忘記帶錢包，於是馬上向老闆道歉，但老闆仍對男生怒吼，最後更報警處理。警察到達現場後，向男生詢問身份證號碼和手機號碼，令男生感到十分恐懼。

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母親批評店舖無愛心 兒子受事件困擾惡夢纏身

後來，該母親決定親自到店裏了解事件的來龍去脈，老闆的反應令母親訝異和憤怒，「我才不管他是什麼症，我東西炸好了就是要付錢。」母親嘗試詢問老闆為何不先待兒子打電話給家人，但老闆高聲呼喊：「我們很忙，哪有時間等。」老闆的回應令男生母親非常難過，認為社會對唐氏仍存不公，老闆的行為是在欺負兒子，批評店舖沒有愛心，更表示兒子當天整夜做惡夢。

炸物店老闆被負評轟炸 精神受困需服藥鎮靜情緒

事件公開後在網絡發酵，炸物店老闆透過友人在網上群組發文表示收到過百通來電，被網絡公審，感到身心俱疲。「我是位正常思維的人，在法治的正規社會裡，不至於對於身心有礙的認識欺欺侮霸凌，這不是人性的正常行為。」他不怪責社會上為愛和公義的人士發聲，但也不希望人們使用激進恐嚇字眼。由於連日來精神狀況不佳，他需服用緩和焦慮相關症狀的鎮定劑。

炸物店老闆回應爭議。（圖/ 翻攝自Facebook專頁爆料公社）

兒子母親後來被發現在永和區發傳單公開事件，她事後解釋希望附近店家提供更多資料，得知老闆店舖生意和精神受困，表示與老闆無怨無仇，希望一切恢復平靜。