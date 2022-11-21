小一自行分配學位放榜 2.17萬學童獲派 成功率達49.6%創15年新高

全港官立及資助小學小一入學自行分配學位結果今日（21日）公布，教育局早前表示，今年有43,755人參加自行分配學位，有21,724名兒童獲派此類學位，成功率達49.6%，創近15年新高。



自行派位成功率為近15年新高

教育局日前宣布，今年共有43,755名適齡學童參加小一自行分配學位，按年減少逾4,300人，跌約9%，屬12年來新低。參加人數減少情況下，有21,724名兒童獲派位，成功率達49.6%，較去年高2%，更是繼2007年的51.8%後，近15年新高；其中屬於有兄／姊在該校就讀或父／母在該校任職類別共11,790人，餘下9,934人則屬按「計分辦法準則」分配類別。

所有曾經為子女申請自行分配學位的家長須於今日（21日）內，攜同小一入學申請表的家長副本，前往所申請的小學查閱申請結果。如未能親身到場的家長，亦可透過學校網頁查閱申請結果或致電學校查詢。

（資料圖片／張浩維攝）

成功獲派者須於11月23及24日辦理註冊手續

至於成功獲自行分配學位的學童，家長須注意相關學校的註冊安排及註冊所需文件，例如小一入學申請表的家長副本及指定數目的兒童相片，並於11月23、24日內，按有關學校的安排辦理註冊手續。發言人指，如家長未能在上述指定期間辦理註冊手續，須事先與學校負責人聯絡，以便作出適當安排，否則將被視作放棄該學位論。

教育局亦提醒，由於學校已實施「疫苗通行證」安排，除獲豁免人士或學生以學生身分參加學校安排的活動（例如入學面試）外，所有5歲或以上的訪客均須出示疫苗接種紀錄並使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，才獲准進入學校。任何屬於「紅碼」和「黃碼」的人士均不能以訪客身分進入學校。

（資料圖片）

未獲派位學童可於明年2月辦理統一派位選校

根據小一入學統籌辦法，所有官立及資助小學的自行分配學額約為該校小一學額的50%，餘下約50%學額將留待稍後統一派位階段時分派。發言人稱，教育局將於明年一月中以書信通知未能獲得自行分配學位及只準備參加統一派位的申請者，於2月4、5日前往指定統一派位中心，辦理選校手續。

「若家長在2月5日後才為子女提出申請參加本年度小一入學統籌辦法，他們須前往教育局學位分配組辦理有關手續，教育局會於2023年6月為申請兒童另行安排小一學位。」發言人強調：「曾經獲派小一學位的兒童，日後不可再次重新參加小一入學統籌辦法。」

另外，教育局將由2023年起分階段將小一入學申請電子化，家長可及早登記使用「智方便+」。而已經於「小一入學申請表」提供電郵地址，並以「智方便+」啓動小一入學電子平台的家長，則可透過該電子平台辦理選校手續及查閱統一派位結果。