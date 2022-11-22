台媽因醫療判斷失誤 寶寶早產出生全身呈紫色 多次手術後終傳喜訊

懷孕期間出現的狀況層出不窮，寶寶平安出生絕對是每名新手爸媽的心願。台灣一名媽媽趁著世界早產兒日，在社交平台分享自己驚險的早產經歷。該媽媽因醫療判斷失誤，胎兒需緊急剖腹出生，孩子出生後經歷多次手術，終傳來了脫離呼吸輔助設備及鼻胃管的好消息，令她感慨説道：「每個早產的小朋友都不容易。」



醫生曾稱要有心理準備留不住小孩

11月17日為世界早產兒日，一名台灣媽媽於當天在社交平台群組分享兒子經歷醫療失誤的過程。事主兒子在34週因在急診婦產科醫生醫療判斷的失誤，導致胎兒水腫嚴重，需要緊急剖腹出生。醫生本來說孩子沒事並不需要進行檢查，卻要事主住院，期間耽誤了四天。後來在原婦產科發現問題，「弟弟出生時全身水腫到看不出五官、全身紫色，醫生說請我們要有心理準備這個小孩留不住。」

左圖為事主兒子剛出生的模樣，右圖為近照。（圖片來源：爆料公社 Facebook）

寶寶進行多次手術

事主當然不會輕言放棄，小孩卻要在出生之時便承受手術之苦，「全身插滿了各式各樣的管路」、「無法自主呼吸插的內管呼吸器」、「雙胸側邊插管引流」、「肺動脈閉鎖不全」、「頭顱消腫凹陷開刀」等。經歷過多次大小手術，事主直言家裏的抽屜放滿了一疊手術急救處置同意書，原本情況不樂觀，但一家人堅持下來卻漸見起色。事主表示，雖然術後出現腦出血後遺症，需用藥治療，還有後續復建以及腦傷的後續影響，但她仍感謝醫院無微不至的照顧，「讓我的孩子從不可能變成了一個醫療奇蹟。」

四個多月努力 可脫離呼吸輔助設備及鼻胃管

事主在發生醫療糾紛期間，曾在網絡分享經歷，當時有不少留言說希望下次更新情況是孩子能健康回家，而事主也特別在世界早產兒日分享喜訊，表示經過四個多月的努力，家人終於可以帶寶寶回家了，「目前也脫離了呼吸輔助設備及鼻胃管。」懷孕經歷迂迴曲折，她坦言：「每個早產的小朋友都不容易，如果身邊有這樣的孩子，請多給孩子還有他們的爸媽一聲加油打氣。」

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