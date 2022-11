男星木村拓哉迎來50歲生日 妻女甜蜜祝福「做你的女兒真幸福」

日本男星木村拓哉日前迎來50歲生日,兩位女女木村心美(Cocomi)、木村光希(Koki)以及妻子工藤靜香也在網上大曬甜蜜相片公開祝福爸爸,隔空祝福也很閃呢!從她們的帖文和限時動態可看出,他們一家非常甜蜜、感情很好,令網民都大叫「甜到漏呀」!



妻子在限時動態隔空放閃

妻子工藤靜香在限時動態中展示一張滿天星的相片,在相片下寫上「Happy Birthday」公開祝福老公生日,隔空放閃很甜蜜呢!

妻子工藤靜香在網上祝福老公生日(圖/kudo_shizuka)

兩女網上大曬與爸爸的合照 非常鬼馬

木村心美(Cocomi)、木村光希(Koki)分別在個人媒體帳戶公開向爸爸送上甜蜜祝福!

光希寫下「Happy Birthday to the best dad in the World ♥️🥰 いつも本当にありがとう!トトの娘に生まれてこれて本当に幸せです💕Love you ☺️」,表示木村拓哉是世界上最好的爸爸,能夠做到爸爸的女兒非常幸福,愛你!然後隨帖文貼上與爸爸的合照,很甜蜜呢!

木村心美就曬出與爸爸的合照、扮鬼臉等照片,並寫下「是爸爸也是最好的朋友生日快樂!50歲!請繼續瘋狂下去」,可以看出父女間的好感情。

木村拓哉在IG上曬出生日卡片,並寫下50歲的生日感想,「真的很謝謝大家傳來的話,雖然不知道我還會走到哪裡,只要能走就會繼續走下去!」

木村曬出50歲的生日感想(圖/takuya.kimura_tak)

回顧木村拓哉與女女可愛互動

心美和光希亦經常在Instagram上載跟父親的合照,放閃得很高調。而在他們的社交媒體上也多次發現可愛互動!



木村拓哉愛捉弄兩女



心美曾經在IG限時動態上傳自己畫的蟑螂圖畫,再配上媽媽工藤靜香和妹妹光希的尖叫聲。原來是他們一家出現了蟑螂,木村拓哉和心美二人正在打蟑螂,尖叫聲就是來自害怕蟑螂的兩母女。光希其後更在直播中爆料,爸爸故意抓著蟑螂追她來戲弄她,真是很可笑。

兩姐妹曾在直播中模仿父母神態

很多人說心美外貌及氣質跟媽媽工藤靜香很相似,而光希五官跟爸爸木村拓哉較為相似。這些說法令兩姐妹忽發奇想,不如就在直播中扮演二人,結果心美就扮演母親年輕時的招牌八字眉表情,而光希就以手托腮模仿爸爸神態。截圖一出,網民發現根本是跟父母如出一轍。

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓