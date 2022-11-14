男星木村拓哉迎來50歲生日 妻女甜蜜祝福「做你的女兒真幸福」

日本男星木村拓哉日前迎來50歲生日，兩位女女木村心美（Cocomi）、木村光希（Koki）以及妻子工藤靜香也在網上大曬甜蜜相片公開祝福爸爸，隔空祝福也很閃呢！從她們的帖文和限時動態可看出，他們一家非常甜蜜、感情很好，令網民都大叫「甜到漏呀」！



妻子在限時動態隔空放閃

妻子工藤靜香在限時動態中展示一張滿天星的相片，在相片下寫上「Happy Birthday」公開祝福老公生日，隔空放閃很甜蜜呢！

妻子工藤靜香在網上祝福老公生日（圖／kudo_shizuka）

兩女網上大曬與爸爸的合照 非常鬼馬

木村心美（Cocomi）、木村光希（Koki）分別在個人媒體帳戶公開向爸爸送上甜蜜祝福！

光希寫下「Happy Birthday to the best dad in the World ♥️🥰 いつも本当にありがとう！トトの娘に生まれてこれて本当に幸せです💕Love you ☺️」，表示木村拓哉是世界上最好的爸爸，能夠做到爸爸的女兒非常幸福，愛你！然後隨帖文貼上與爸爸的合照，很甜蜜呢！

木村心美就曬出與爸爸的合照、扮鬼臉等照片，並寫下「是爸爸也是最好的朋友生日快樂！50歲！請繼續瘋狂下去」，可以看出父女間的好感情。

木村拓哉在IG上曬出生日卡片，並寫下50歲的生日感想，「真的很謝謝大家傳來的話，雖然不知道我還會走到哪裡，只要能走就會繼續走下去！」

木村曬出50歲的生日感想（圖／takuya.kimura_tak）

回顧木村拓哉與女女可愛互動

心美和光希亦經常在Instagram上載跟父親的合照，放閃得很高調。而在他們的社交媒體上也多次發現可愛互動！



木村拓哉愛捉弄兩女



心美曾經在IG限時動態上傳自己畫的蟑螂圖畫，再配上媽媽工藤靜香和妹妹光希的尖叫聲。原來是他們一家出現了蟑螂，木村拓哉和心美二人正在打蟑螂，尖叫聲就是來自害怕蟑螂的兩母女。光希其後更在直播中爆料，爸爸故意抓著蟑螂追她來戲弄她，真是很可笑。

兩姐妹曾在直播中模仿父母神態

很多人說心美外貌及氣質跟媽媽工藤靜香很相似，而光希五官跟爸爸木村拓哉較為相似。這些說法令兩姐妹忽發奇想，不如就在直播中扮演二人，結果心美就扮演母親年輕時的招牌八字眉表情，而光希就以手托腮模仿爸爸神態。截圖一出，網民發現根本是跟父母如出一轍。

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