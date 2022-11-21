林嘉欣重視家庭藝術氛圍 女兒睡房牆壁作畫不批評 藉此認識情緒

林嘉欣在去年廣受讚譽的電影《美國女孩》中飾演兩女之母，現實中她亦育有兩名12歲跟9歲的女兒。熱衷藝術的林嘉欣前天（19日）出席世界兒童日嘉年華揭幕禮後接受訪問，分享培養女兒接觸藝術的心得，以及藝術如何連繫母女關係。



林嘉欣兩名女兒Kayla跟Sofie分別12歲及9歲，她覺得在香港讀書的小朋友及其家長均面對沉重學術壓力 ，所以她很重視讓女兒接觸藝術。「除了有助認識自己，也可抒發情緒及減壓。」林嘉欣喜愛繪畫、閲讀、欣賞展覽和手作，所以女兒約半歲至一歲、由「懂得做手掌印」的年紀開始，家裏已有多元藝術素材，像水彩、亞加力和麥克筆和不同畫簿等，以營造藝術氛圍，供女兒隨時隨地發揮，並保持對藝術的好奇心。

林嘉欣上周六（19日）出席世界兒童日嘉年華揭幕禮，分享日常將藝術融入親子教育的心得。（大會提供）

女兒睡房牆壁作畫不作干預 反用作引導女兒了解情緒

有天，她發現女兒開始在睡房牆壁上畫畫，「我會由她們（發揮），也不應帶有批判眼光，因我想讓他們有表達的機會和空間。」較之於責罵，她都跟女兒說沒關係，讓她們自由在牆壁上創作。「有時姐姐對妹妹感到不高興，她會畫格子漫畫再寫些對話，我會從中探索一些字眼讓她們認識情緒及背後原因，例如會否是生氣、呷醋和爭寵等。」在牆上作畫一般是被禁止的行爲，但林嘉欣希望身爲母親，別批評孩子的創作，最重要是她們有渠道認識和發泄自己的情緒。

林嘉欣兩名女兒從小在濃厚藝術氣氛中長大。（圖片來源：林嘉欣IG @karenalamkayan）

教養不愛説教 帶女兒陶室作身教 藝術表達方式多樣化

瀏覽過林嘉欣的社交平台，就知道她近年醉心陶藝，她早前為一套體驗式音樂劇場製作四十個陶瓷嬰兒頭，製作期間忙碌，較少時間待在家，她選擇在周末帶同女兒到陶室。「她們來到偶爾會自己看漫畫，或會幫我搓泥。」林嘉欣坦言，其實女兒不碰泥都無問題，純粹讓她們知道媽媽在忙些甚麼。

身教的重要，在林嘉欣的藝術創作上也能體現。「她們到陶室觀察和陪伴我，潛移默化下會知道媽媽很努力進行創作，以不同形式創作、表達和呈現故事。」兩名女兒開始長大，以説教方式教育她們已不管用，一句「你們星期日陪媽媽來陶室啦」，讓女兒自然而然感受創作氛圍，也了解藝術表達方式可以很廣闊。

母女不時討論畫家生平經歷 認識不同世界觀

林嘉欣認爲藝術的其中關鍵是作爲世界上其中一個觀點，「不同畫家其人生所發生的事情或經歷，（都會影響）在該時期所創作的畫作，就是他的世界觀。」林嘉欣喜歡與女兒討論不同畫家創作畫作時的經歷，「因很多時反映社會、時代或畫家的内心世界，是很深層的東西。」驟聽深奧的概念，林嘉欣笑言會因應女兒的年紀跟她們解釋事件，希望啟發女兒認識不同觀點。

家庭藝術氣氛濃厚，林嘉欣透露長女從小愛看著名動畫師宮崎駿的電影分鏡圖，「現在很喜歡畫漫畫，她已創作了多本漫畫。」

小朋友的填色比賽作品在世界兒童日嘉年華中展出。（大會提供）

透過藝術呼籲關注兒童權利

11月20日是一年一度的世界兒童日，香港救助兒童會今年以凝聚「藝」力一起童行為主題，在西九文化區和灣仔利東道準備了一系列以藝術為主題的和嘉年華，以藝術力量促進兒童心理健康發展。活動揭幕禮（19日）邀得林嘉欣出席支持，一起推廣藝術教育、喚起大眾對兒童心理健康的關注。林嘉欣覺得活動非常有意義，她過往曾到訪烏干達探訪難民營兒童，「他們的畫作令人痛心，世界兒童日正好讓（香港的）小朋友知道世界各地小朋友的經歷，透過藝術創作，認識兒童都有學習、睡覺、玩樂和呼吸的權利。」

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