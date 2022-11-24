Anson Lo以小學地址做歌名 天主教石鐘山逾九成學生升首3志願中學

男子組合MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）日前推出新歌《永順街39號》，由著名填詞人黃偉文為他度身填詞，歌名正是以其小學母校天主教石鐘山紀念小學的地址所命名，教主解釋歌曲記錄自己小六的初戀回憶，是一首關於遺憾和初衷的抒情歌曲。新歌一出，不少「神徒」蜂擁而至到學校門外打卡，據知天主教石鐘山紀念小學屬區內頗具口碑的學校，超過九成學生升中派位獲派首三志願，當中近半學生成功升讀英文中學。



教主11月12日推出新歌《永順街39號》，曲詞分別由徐浩和黃偉文負責，是他今年最後一首派台作品。他表示，這首歌是停工兩個月後的首個錄音，每次錄音時都總想起自己小六時的初戀回憶，於是「膽粗粗」的請求填詞人黃偉文的意見，才創作出這首歌：「這段初戀彷彿就是我人生的第一次『遺憾』一樣，而每一句歌詞亦變得更加personal了。」他更透露一度想過以初戀對象的名字做歌名，終因尊重對方而作罷，並選用了小學母校天主教石鐘山紀念小學的地址「永順街39號」做歌名以作紀念。

位於荃灣永順街39號海濱花園的天主教石鐘山紀念小學是一所津貼小學，創校於1997年，今年正值25周年校慶。學校於區內有一定口碑，據學校校網所顯示，該校去年升中派位成績理想，順利獲派首三志願的學生達94%，升讀英文中學的學生亦有約50%，學校包括聖保羅書院、協恩中學、香港華仁書院、長沙灣天主教英文中學，以及Anson Lo就讀的中學母校保良局羅傑承（一九八三）中學等。

天主教石鐘山紀念小學

根據《小學概覽2022》，學校設有普通話教中文班，另有英文拼音及閱讀實踐課，以提升學生的英語能力。在語文能力方面，學校亦透過多元化學習活動，推動閱讀風氣，包括推廣「英文語音閱讀計劃」。班級教學模式方面，學校採用專科專教，小一新生設雙班主任制，課程設計上亦設小組教學、分組教學及輔導課。

學校積極運用資訊科技進行互動學習，包括無紙藝術、電子互動白板計劃、校本英文及數學學習平台計劃、校園電視台計劃、我是未來領袖課程。除正規課堂學習外，學生亦可參加不同類型的學習活動，如資優教育課程、校園電台製作及科學探究等，更有機會接觸無人機、機械人等STEM活動，達至全方位學習。