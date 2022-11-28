40歲孫藝珍平安產子　中醫建議高齡產婦坐月多吃3類食物調補氣血

韓國女星孫藝珍與玄彬於合拍劇集《愛的迫降》中戲假情真，二人今年3月舉行世紀婚禮後不久便公布懷孕喜訊，獲不少粉絲送上祝福。孫藝珍預產期為12月，日前有傳B仔搶閘提早出世，孫藝珍所屬經理人公司隨後證實消息，宣布母子平安：「孫藝珍確實生了孩子，母子都很健康。」



現年40歲的孫藝珍今年6月親自在IG發文公布懷孕喜訊，表示與丈夫玄彬迎來新生命，並指：「我會好好守護來到我們身邊的寶貴生命，希望大家也能好好珍惜需要守護的東西，同時希望大家健健康康。祝大家幸福。」而玄彬為了保護太太及胎兒，於9月宣傳電影時，便因應疫情而罕有要求改以視訊方式進行媒體聯訪，更曾透露為要當爸爸感到緊張，但會懷著欣喜的心情迎接小生命。

孫藝珍今年5月曾分享近照，當時她小腹微隆。（孫藝珍IG）

據知孫藝珍原定預產期在12月，但有韓媒日前表示B仔已搶閘出生。孫藝珍所屬經理人公司隨後證實喜訊，指孫藝珍已於11月27日誕下一名男嬰：「孫藝珍確實生了孩子，母子都很健康。」

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高齡產婦宜補肝腎緩衰老

生產時年齡在35歲或以上的產婦都屬高齡產婦，會較易出現妊娠糖尿、高血壓等問題，謝嘉雯中醫師建議，高齡媽媽產前產後應注意飲食：「《黃帝內經》提出女子的生理階段變化：『五七陽明脈衰，面始焦，發始墮。六七三陽脈衰於上，面皆焦，發始白。』說明女子35歲後身體開始衰退，表現在面容開始憔悴，頭髮脫落或變得稀疏；42歲左右更呈衰老面貌，出現白髮。」

謝醫師續指：「陽脈行於臉上，35歲後陽氣衰退，面色無華，腎氣與肝血亦不足，因此出現脫髮和白髮。懷孕生產的過程，本來就對母體有所消耗，加上高齡，身體的耗損和產後復原必比年輕媽媽大和慢。因此高齡媽媽日常更要注重健脾補肝腎，以延緩衰老。」

謝醫師建議高齡媽媽宜多吃以下3類食品：



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宜把握產後3個月黃金進補期 防患「產後病」

產後6至8週內稱為「產褥期」，俗稱「坐月子」，謝醫師指這段時間最適合產婦補身：「產後婦女體質多虛多瘀，高齡產婦亦多選擇剖腹產，容易發生感染或出現其他病理情況，因此坐月子便是給產婦一個好好休息調養的機會，令子宮回復正常大小並排出惡露。香港現行產假有14週，因此產後3個月內也是補身的最佳時機。」她亦強調，坐月對女性產後復原十分重要：「產後多虛血瘀， 因此坐月子補身， 除了令媽媽身體盡快恢復外， 更重要是避免落下『產後病』，如腰骨痛﹑手足麻木﹑頭痛眩暈﹑尿滲﹑惡露排不乾淨引起的腹痛。如果不認真處理，這些產後病會變得纏綿難癒，甚至終其一生影響媽媽健康。」

謝醫師推介3款食療，助媽媽平補肝腎、預防腰骨痛和脫髮，並延緩衰老：



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日常飲食要注意4點

除以上問題，高齡產婦亦較易出現妊娠高血壓、妊娠糖尿，產後出血的機率也較高。謝醫師建議日常飲食可多以天然香草調味，以防誘發產後高血壓﹑糖尿病， 變成終身慢性病。

「高齡產婦因年齡漸長，消化功能不免下降，少食多餐能增加飽足感，並可減低熱量埋積引起肥胖，又可避免消化不良引起胃脹胃痛。同時宜多吃粗纖維食物，以防便秘，如牛蒡、蕃薯、水果、蔬菜；並且忌辛辣燥熱，以防傷津液，引致皮膚乾燥和便秘。同時也忌凍食冷飲；以防傷脾胃，影響消化，有礙氣血生成。」謝醫師表示，高齡媽媽忌盲目進補；每個人體質不同，亂買補品除了補不得其法，更易補錯身，出現反效果。

高齡媽媽日常飲食宜忌：



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高齡媽媽產後除了要適量進補，謝醫師亦建議，母乳媽媽時更可以幾款茶療緩解泵奶壓力，幫助出奶暢順：「乳頭由肝所主， 壓力易致肝氣鬱結，令泵奶時出奶欠暢。杞子養血明目，玫瑰花疏肝解鬱，心情放鬆，泵奶時也出奶暢順，此茶飲對壓力引起的胃痛更有緩解作用。」

適合高齡媽媽的簡易茶療：

