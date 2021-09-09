中醫爸爸力推一種菜心夠清甜營養價值高　簡單清炒偏食兒童都鍾意

要數香港人喜歡吃的蔬菜當中，「菜心」必定名列前茅，但原來菜心的品種非常多，寧夏菜心、菜心苗也是最普遍常吃，而當中有一種菜心是中醫爸爸馬琦傑推介給家長，因為味道最清甜爽脆，營養價值亦很高。

攝影：許珞珩、(部分圖片由受訪者提供)



衛生署指出蔬菜當中包括菜心，可以提供多種維生素、礦物質、抗氧化物，如維生素A及C、葉酸、鎂、鉀等，亦含豐富膳食纖維，主要功能是蔬菜中的維生素、礦物質及其他營養素的相互作用能強化身體的免疫系統，並減少患上糖尿病、高血壓和心血管病等慢性病的機會；而膳食纖維有助改善腸道功能，預防便秘。

蔬菜好處多，可提供多種維生素、礦物質、抗氧化物，如維生素A及C、葉酸、鎂、鉀等，亦含豐富膳食纖維，並減少患慢性病的機會。(攝影:許珞珩)

遲菜心清甜營養價值高

中醫爸爸馬琦傑推介家長買的菜心品種是「遲菜心」，又叫高腳菜心，一般在冬至前後當造，但今年「遲菜心」來得比往年早，近日在街市已開始有售。這種菜無論對大人、小朋友甚至家中小狗身體都有益，他表示在有研究指出，在17種菜心的營養成分中，「遲菜心」的維他命C成分更是頭5位，抗氧化能力高於其他10多種菜心。

馬醫師說：「大家都可能喺街市見過這樣的高腳菜心，又稱『遅菜心』，當造期是12月至2月，這種菜心更是菜心中的寶，之前其實都清楚呢隻菜心有幾好，由於我家狗仔非常喜歡生吃遅菜心，因此，太太常常要到各大街市搜尋這種不是常見的品種。曾有3個星期沒有得吃，我家狗仔有不少慢性病，如咳嗽、漏尿情況又再出現，當找到後，吃了2天，咳、漏尿都沒有。之前其中一隻狗狗7歲時被診斷肝酵素有問題，當年有位賣菜婆婆叫媽媽餵菜心佢食，吃了2個月，肝酵素也回復正常，狗狗後來也活到18歳。」

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「遲菜心」是廣東增城非常出名的蔬菜品種，食用期較其他菜心更「期間限定」有季節性，為何加個「遲」字？這是因為它一年只種一次，且立冬前才種植，自然是比一般菜心要遲，故名「遲菜心」，想吃就再把握時機。

用蒜片及油清炒已好味

「遲菜心」是菜心中較甜的品種，吃起來味道更清甜爽脆無渣，由於遲菜心的皮比較厚，吃的時候要把外皮除掉，遲菜心最大特色是中間部分有一個孔，有人認為遲菜心的外表又老又韌又多渣，但實際上是相反，大家可以用小小蒜片及油清炒，就已經非常好味了，連偏食小朋友也愛吃，而且價錢也不會特別貴。

馬醫師提議家長：「每個星期我家最少食6-8斤，有點露筍的味道，沒有一般菜心苦澀味，可隔水蒸煮，炒、白灼都可，但遲菜心雖好，要注意清洗乾淨才進食，最好浸洗，建議可用天然扇貝粉浸洗，食得較安全安心。」

中醫爸爸馬琦傑醫師 (圖片版受訪者提供)

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