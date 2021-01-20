兒童偏食｜最關鍵年齡前要開始培養好習慣！父母學會拋棄呢個堅持

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-01-20 21:52

很多父母都為了仔女食飯的事而頭痛不已，某些菜不吃、某些肉又不吃，結果餐餐追住餵，又擔他們吸收不到充足的營養。一份美國研究報告發現，小朋友偏食很可能是來自於用餐的「壞印象」，而壞印象的源頭往往就是過於嚴格的父母。

接圖即睇做成小朋友對食物留下壞印象的例子：

小朋友食飯對很多父母來就都是一場戰爭，最後大人生氣、小孩大哭，慘烈收場。密西根大學C.S. Matt兒童醫院的發展行為兒科學醫師Megan Pesch花了5年時間，追蹤美國300多個家庭，了解幼兒在4歲、5歲、8歲和9歲的偏食習慣，以及父母如何應對。

Megan首先把小朋友偏食的程度分三級（高、中、低），結果有15%小朋友被編入「高程度」。這類程度的孩子都不喜歡吃蔬菜，遇到未見過的食物都會特別緊張。

他們發現，小朋友在用餐時，曾被父母強逼吃東西，又或是某些食物的味道和口感出乎預期，都會轉變成他們對食物的壞印象。

做成小朋友對食物留下壞印象的例子包括：

- 被要求必須把不喜歡的青椒、茄子吃完。

- 把碗裡的食物吃光，才能結束晚餐。

- 吃飯要正襟危坐；用餐過程不可以離開餐桌。

- 用「乖乖吃完花椰菜，就可以得到一塊蛋糕」來誘惑孩子吃下不喜歡的食物。

以上都會令孩子對討厭的食物產生更多負面連結，用餐成為最差的回憶。

相反，偏食程度低的小朋友，家長對食物的堅持比較寬鬆，用餐的規矩也比較少，吃飯對小朋友而言比較愉快和無壓力。

(PhotoAC)

關鍵年齡在4歲

研究同時發現，要小朋友養成不偏食的習慣，4歲就是最關鍵的年齡，習慣要及早培養。

Megan建議，家長要先放下「必須吃完某種食物」的心態，累積小朋友用餐的愉快經驗，吃飯的過程可以聽聽音樂、聊聊一天之中的開心事，令吃飯成為小朋友最期待的事情之一。此外，父母也可以和小朋友一起準備食材、烹煮食物，建立小朋友和食材的連結，減低他們對食材的抗拒。

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