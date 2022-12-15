口腔保健｜疫情下要小心！5歲女童沒養成這習慣　竟要剝掉9隻牙

一位5歲女童，受疫情影響，兩年未進行口腔檢查，嚴重齲齒導致蜂窩性組織炎，進行全身麻醉手術拔掉9顆牙；另一名學齡前孩童，因嚴重齲齒造成門牙神經病變，恆門齒萌發路徑180度大旋轉，需進行門診手術。還有一名青少年近兩年從未看過牙醫，且高頻率飲用含糖飲料但疏於口腔清潔，口內齲齒嚴重伴隨脫鈣與牙齦發炎。



研究顯示，超過9個月未定期檢查會提高孩童產生齲齒的風險，超過24個月的就診間距，其風險更會大幅增加。根據台灣衛福部調查，當地小學三、四年級學生中，約一成五（15.4%）半年沒有看牙醫，到了初中、高中卻有超過一半（51.5% & 52.9%）的學生半年沒看牙。小學時能維持定期口腔檢查的習慣，到了初中、高中階段卻難以持續。

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從小進行預防性照護．減少罹患口腔疾病

兒童牙科醫學會理事長李昀醫生在兒童牙科醫學會30周年記者會中表示，近年來，在兒童牙科門診發現許多兒童及青少年長時間未回診，而延宕的口腔檢查恐導致齲齒嚴重且不可逆的口腔疾病。

他強調：「多數牙科治療與齲齒相關，而口腔健康不只關乎全身健康，牙齒治療更往往是不可逆的。所以，我們希望一歲之前的孩子就建立『口腔親善之家Dental Home』培養定期回診的習慣，從嬰幼兒開始進行口腔預防性照護，直到成年都能與牙科醫師建立密切的關係。及早介入可以在關鍵時刻提供預防性口腔照護的機會，有助於減少孩子罹患許多可預防的口腔疾病，而在病徵之初及早發現，不僅可以減少治療的痛苦，也將連帶降低家庭支出與時間成本。」

兒童牙科醫學會提出「兒少口腔保健123」

兒童牙科醫學會期望以預防性衛教守護全台兒少口腔健康，特別提出簡單好記的「兒少口腔健康123」：

1. 1歲前建立口腔親善之家Dental Home，定期口腔檢查

口腔親善之家的概念是希望儘早建立以家庭為中心以獲得各方面的口腔保健知識的管道，是一個緊密、長期的關係，以幫助兒童及其家人建立終生良好的口腔健康為目標。建議自嬰兒到兒童及青少年應該至少半年定期檢查。

2. 每日持續確實清潔口腔是最有效預防口腔疾病的方法

．每天使用含氟1,000ppm以上牙膏，刷牙至少2次、搭配牙線及含氟漱口水。

．餐後咀嚼20分鐘無糖口香糖，刺激唾液大量分泌以中和口中酸性，降低齲齒風險。



實證醫學支持所有年齡層每日都應使用含氟1,000ppm以上牙膏刷牙至少2次；根據英國倫敦國王學院最新實證醫學文獻指出，飲食後咀嚼無糖口香糖20分鐘，可有效降低28%降低齲齒發生率，研究中也建議將咀嚼無糖口香糖列為口腔預防性照護的輔助方法。

3. 每日均衡飲食，3類不易造成齲齒食物可多吃、含醣食物多留意，一口好牙好簡單！

良好的餐飲選擇也是擁有一口好牙不容忽視的重要環節，吃對食物除了可以強化牙齒及牙齦，也可以打造一口不易齲齒的口腔。3類不易造成齲齒的食物可多吃，包含：蛋白質（豆魚蛋肉類、奶類）、高纖食物（蔬菜類）、以及脂肪和白開水。3類含醣食物多留意 : 全榖雜糧類可多補充、精緻澱粉適量吃，添加糖的食品則避免食用，包含蛋糕、手搖飲料、果汁和調味乳。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：兩年沒看牙，5歲童拔9顆牙？把握「兒少口腔保健123」，維持一口好牙並不難！】

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