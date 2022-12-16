聖誕親子DIY｜過膠水晶球吊飾印有仔仔相片裝飾聖誕樹 附下載連結
撰文：螢火蟲
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聖誕節少不了與孩子一同DIY聖誕裝飾，讓家中充滿節日氣氛！有媽媽分享了「過膠水晶球吊飾」的製作方法，可以製作印有孩子可愛模樣的獨特吊飾，增添溫馨氣氛。以下附水晶球吊飾的材料、做法，以及免費素材的下載連結。
資料來源：Grow up with Baby
過膠水晶球吊飾終於完成了，由2019年孩子出世，到2022年三歲，一共做了四款，每年一個，掛在聖誕樹上成為獨一無二的掛飾。之後每年也要做一個，小小的水晶球吊飾記錄著小朋友的成長，超有紀念價值。
👇🏻👇🏻過膠水晶球吊飾材料及做法👇🏻👇🏻
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材料
膠紙
繩子
相片
過膠膜
硬卡紙
打孔機
裝飾素材
白色塑膠彩
做法
1. 挑選好的相片利用手機app去除背景，把人像及素材列印出來（或直接裁剪冲印好的相片）
2. 在過膠膜上畫一個圓圈，我利用家裏的碗蓋著畫，直徑10.5cm，尺寸很適合
3. 在畫好的圓圈底部利用白色塑膠彩畫上積雪，其他位置隨意點上白點，營造下雪的效果
4. 等待顏料乾透後，把裁剪好的人像及其他裝飾素材放上圓圈內
5. 過膠，沿着圓圈裁剪出來
6. 底座我利用了硬卡紙，用膠紙固定在水晶球底部
7. 打孔，穿上繩子，這樣就完成了
聖誕素材是在網絡上的免費資源，不過已經調好尺寸，可以直接列印出來做這個水晶球吊飾。
相片及資料獲Grow up with Baby授權轉載
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