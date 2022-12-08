聖誕親子食譜｜2歲也可參與整蛋糕 氣炸鍋 巴斯克焦香芝士蛋糕
撰文：阿言
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早前網上經常看到別人分享表面黑色的蛋糕，但很多人說很美味，而且製法簡單。於是筆者就與女兒一起製作，材料全部可在超市裡購買，製作過程可說是零失敗的。
資料來源：貝貝Alice-小寶貝夢遊日記
筆者認為這個食譜是很適合一家人的抗疫活動，製法簡單之餘，用到的廚具只需打蛋器或刮刀，順序將材料放入並攪勻便完成了。2歲女兒這次也有幫忙，大家邊唱著"pat a cake" 歌曲邊製法蛋糕，過程十分輕鬆。
「巴斯克焦香芝士蛋糕」材料
忌廉芝士（室溫） 250g
（推薦用PHILADELPHIA或AMERICAN HERITAGE)
砂糖/黃糖 55-60g
全蛋 （室溫） 2隻
淡忌廉 170g
雲尼拿油 （可不加） 數滴
低筋麵粉 8g
「巴斯克焦香芝士蛋糕」製法
+4
9. 謹記不用脫模，蛋糕放涼後立即放入雪櫃雪藏一晚，蛋糕就是變到硬身，切出來時，蛋糕質感是軟綿綿的。
＊＊切蛋糕時先用熱水浸刀一陣子，每切一下都要抹走刀上蛋糕碎。
質感介乎在日式輕芝士蛋糕、雪糕及mousse之間，蛋糕充滿濃郁芝士味，口感很creamy！頂部黑色部份是整個蛋糕的精髓，有點焦香味道，令蛋糕膩感減半!
《本文獲貝貝Alice-小寶貝夢遊日記授權轉載》
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