聖誕親子食譜｜外酥內軟 30分鐘完成低成本、香甜迷你香蕉酥

這道「迷你香蕉酥」成本不超過8元，製作時間更少於30分鐘，絕對適合繁忙的家庭主婦！而且食譜更是零失敗，香蕉酥口感是外酥脆內香軟甜，材料簡單，大家不妨一試！相信臨近聖誕，這道香蕉酥上場定必成為當晚最愛歡迎的聖誕小食！

資料來源：許許與小Bella



迷你香蕉酥材料

香蕉2隻

手抓餅2塊

蛋黃液1隻

黑芝麻1茶匙

資料來源：許許與小Bella

迷你香蕉酥做法

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《本文獲許許與小BELLA授權轉載》



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