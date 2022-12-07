聖誕親子食譜｜氣炸鍋水浴法焗古早味蛋糕 蛋糕鬆軟又唔會扁塌！
原來氣炸鍋可以用水浴法焗蛋糕，古早味蛋糕香噴噴又鬆軟十足，即使放到翌天也沒有扁塌或回縮，即睇氣炸鍋「古早味蛋糕」食譜及材料。
資料來源：貝貝Alice-小寶貝夢遊日記
古早味蛋糕材料
1 菜油/植物油 30g
2 低筋麵粉 （先過篩） 55g
3 牛奶 45g
4 蛋黄（室溫） 3隻
5 雲尼拿油（隨個人喜好添加） 數滴
6 蛋白（室溫） 3隻
7 砂糖 50g
另於烘烤鍋內鋪上烘焙紙，鍋外再鋪一層錫紙，中間攝兩張對摺廚房紙。
蛋黃糊製法
一）用小火加熱菜油，直到出現油紋或邊緣起泡為止，隨即離火
二）將菜油倒入低筋麵粉內（倒入的過程會滾到起泡，注意安全）隨即用手動打蛋器攪至順滑無粒粒至薯蓉狀態
三）加入牛奶攪勻，再倒入蛋黃及雲尼拿油，攪勻至順滑
蛋白糊製法
用電動打蛋器將蛋白打至大泡泡後，分三次加入砂糖，打至濕性發泡（約7成挺身）會起小鈎向下。
預熱氣炸鍋
取走氣炸鍋的燒烤網架，預熱氣炸鍋120度5分鐘。
混合蛋黃糊及蛋白糊
1. 先將一至兩羹蛋白糊溝進蛋黄糊，令蛋黄糊變得輕身，再把所有蛋黄糊溝至蛋白糊，過程要輕力，以免消泡
2. 完成後將蛋糕糊倒入烘烤鍋，用筷子z形來回攪拌蛋糕糊或可大力「鄧」走表面汽泡
3. 小心用錫紙鋪面，謹記要圍著邊緣並放好錫紙，以免氣炸鍋大風吹走
水浴法焗古早味蛋糕
1. 放一個大盤，裝2至3CM的熱水，再將烘烤鍋放中間
2. 150度焗25分鐘
3. 小心走取走蓋面的錫紙，再用150度焗25分鐘
4. 利用牙籤來測試是否已熟透，如果還未熟的話再用120度焗5至10分鐘
5. 確保熱透後，打開1/4爐，停留5分鐘，以免蛋糕回縮
6：蛋糕連模取出來後，用少許力「鄧」落桌子數下，同樣能避免蛋糕回縮
7. 小心地一同將烘焙紙抽出整個蛋糕，再輕輕地撕走烘焙紙，於蛋糕架放涼
《本文獲貝貝Alice-小寶貝夢遊日記授權轉載》